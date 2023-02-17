Морской лед Антарктиды растаял до рекордного уровня
Предыдущий исторический минимум был установлен в прошлом году.
Предыдущий исторический минимум был установлен в прошлом году.
Национальный центр данных по снегу и льду в США сообщил, что на этой неделе площадь морского льда в Антарктиде сократилась до 1,91 миллиона квадратных километров, что является самым низким показателем с 1979 года.
Площадь Антарктического океана, покрытая льдом, сократилась до рекордно низкого уровня, в результате чего самые толстые шельфовые ледники, поддерживающие подземный ледяной щит Антарктиды, подвергаются сильному воздействию волн и более высоких температур.
«Поскольку до сезона таяния, вероятно, осталось еще несколько недель, ожидается, что площадь льдов снова уменьшится», — говорится в заявлении Национального центра. Таяние морского льда не оказывает заметного влияния на уровень воды, потому что лед уже находится в воде океана, пишет Phys.org.
Однако массивные шельфовые ледники Антарктиды окружены морским льдом (пресноводными ледниками), который угрожает катастрофическим подъемом уровня моря на протяжении столетий. Таяние морского льда также способствует ускорению глобального потепления.
Когда белый морской лед, который отражает до 90% солнечной энергии обратно в космос, исчезнет в море, это излучение начнет поглощать вода, что приведет к ее иссыханию. Ученые отмечают, что в глобальном масштабе прошлый год был пятым или шестым самым теплым за всю историю наблюдений.
Недавно от шельфового ледника Антарктиды откололся айсберг размером с Лондон. Его площадь составляет 1,5 тысячи квадратных километров.
Олеся Маевская