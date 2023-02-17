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18:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

На четырех крупнейших спутниках Юпитера обнаружены полярные сияния

Из-за разряженности воздуха их едва удалось уловить.

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Источник: NASA

Астрономы из обсерватории Кека на Гавайях обнаружили сияние на всех четырех главных спутниках Юпитера: Ио, Европе, Ганимеде и Каллисто. Специалисты связывают это явление с мощным магнитным полем газового гиганта.

Ученые выявили калиевые сияния в инфракрасном свете — явление, которое ранее не видели ни на одном теле Солнечной системы. Поскольку газы являются более разряженными, чем на Земле, то и полярные сияния выглядят иначе.

В первом исследовании, опубликованном в журнале The Planetary Science Journal, говорится о том, что на Ио наблюдаются столбы вулканического газа и пыли высотой в несколько сотен километров, а натрий придает сияниям желто-оранжевый оттенок. Во втором сообщается, что на Европе и Ганимеде кислород излучает инфракрасные волны.

Ученые также отметили, что полярные сияния меняют яркость по мере вращения планеты. Также атмосфера реагирует на перепад температур в дневные и ночные часы на Юпитере.

Недавно на спутнике Юпитера было зафиксировано мощное извержение вулкана. Оно оказалось самым сильным за долгие годы.

Олеся Маевская

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