Астронавт поделился фотографией северного сияния
На фото Земля будто покрыта мерцающей зеленой дымкой.
На фото Земля будто покрыта мерцающей зеленой дымкой.
Астронавт Джош Кассад сделал впечатляющий снимок северного сияния с борта Международной космической станции (МКС). Астронавт назвал это зрелище «абсолютно нереальным», пишет Science Alert.
МКС вращается вокруг Земли на высоте около 400 километров, то есть космическая станция облетает нашу планету 16 раз за сутки. Хотя северное сияние обычно видно в основном за Полярным кругом, благодаря выбросу корональной массы от Солнца, яркие цвета распространились далеко на юг.
Солнечные заряженные частицы взаимодействуют с кислородом и азотом в нашей атмосфере, порождая разноцветное мерцание в небе. Когда выброс корональной массы становится слишком мощным, северное сияние видно и дальше от Северного и Южного полюсов, как это и случилось на днях.
Недавно это же северное сияние было зафиксировано над Ленобластью.
Олеся Маевская