Ученые составили самую подробную геологическую модель Земли
Можно увидеть, как изменилась Земля за последние 100 миллионов лет.
Можно увидеть, как изменилась Земля за последние 100 миллионов лет.
Ученые университета Сиднея из Австралии составили самую подробную модель геологических изменений нашей планеты. На видео они показали, как ландшафт Земли менялся за последние 100 миллионов лет: от изменения уровня Мирового океана до движения тектонических плит.
В исследовании, опубликованном в журнале Science, также были учтены такие факторы, как изменение климата и различные природные явления, например, извержения вулканов или землетрясения.
На первой модели видно, что за это время континенты передвинулись на 10 километров. На втором видео больше внимания уделили течению рек, а также перемещению тектонических плит.
Ученые говорят о том, что даже минеральные отложения имели огромное значение в процессе изменений. Это исследование в дальнейшем поможет понять, как поверхность Земли будет реагировать на изменение климата и тектонические силы, и вычислить еще только предстоящие изменения планеты.
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Олеся Маевская