Глобальное потепление усложняет процесс выращивания кофе Ученые проанализировали погодные явления за последние 40 лет
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
15:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Глобальное потепление усложняет процесс выращивания кофе

Ученые проанализировали погодные явления за последние 40 лет.

Источник: Reuters

Кофе очень важен для экономики регионов, производящих этот напиток. Исследование, опубликованное в PLOS Climate командой австралийских ученых, предполагает, что изменение климата может значительно повлиять на почву, на которой выращивается кофе.

Чтобы лучше понять, как крупномасштабные климатические изменения приводят к неурожаю кофе в нескольких странах, исследователи провели систематический анализ погодных явлений в производящих его регионах в период с 1980 по 2020 годы. Они определили 12 климатических опасностей, которые угрожают урожаям, и обнаружили, что за 40-летний период их количество увеличилось в разы.

Австралийские ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы понять, какие меры адаптации могут смягчить последствия погодных изменений на почву.

При этом они отмечают, что на рост других растений и культур эти особенности не влияют.

Недавние исследования показали, что из-за изменения климата некоторые города засыплет песком. Это произойдет к концу столетия в том случае, если не удастся изменить негативное влияние на природу глобального потепления.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»