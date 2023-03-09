Глобальное потепление усложняет процесс выращивания кофе
Ученые проанализировали погодные явления за последние 40 лет.
Ученые проанализировали погодные явления за последние 40 лет.
Кофе очень важен для экономики регионов, производящих этот напиток. Исследование, опубликованное в PLOS Climate командой австралийских ученых, предполагает, что изменение климата может значительно повлиять на почву, на которой выращивается кофе.
Чтобы лучше понять, как крупномасштабные климатические изменения приводят к неурожаю кофе в нескольких странах, исследователи провели систематический анализ погодных явлений в производящих его регионах в период с 1980 по 2020 годы. Они определили 12 климатических опасностей, которые угрожают урожаям, и обнаружили, что за 40-летний период их количество увеличилось в разы.
Австралийские ученые планируют провести дополнительные исследования, чтобы понять, какие меры адаптации могут смягчить последствия погодных изменений на почву.
Недавние исследования показали, что из-за изменения климата некоторые города засыплет песком. Это произойдет к концу столетия в том случае, если не удастся изменить негативное влияние на природу глобального потепления.
Олеся Маевская