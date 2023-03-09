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18:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы проследили происхождение воды до момента появления Солнца

В этом им помогла звезда, расположенная в 1300 годах от Земли.

Ученые обнаружили газообразную воду, окружающую V883 Orionis — протозвезду в созвездии Ориона. Ее химический состав похож на тот, который содержится в кометах, пролетающих мимо Земли. Это важнейшее доказательство того, что вода, доставленная ими на нашу планету, происходила из газовых облаков.

«Теперь мы можем проследить происхождение воды в нашей Солнечной системе до образования Солнца», — говорит Джон Дж. Тобин, ведущий автор исследования и астроном из Национальной радиоастрономической обсерватории в Шарлоттсвилле, Западная Вирджиния. Ранее астрономы наблюдали движение воды из газовых облаков в диски, образующие планеты вокруг молодых звезд, а затем от комет к планетам.

Недостающее «звено» в этой цепочке — «передача» воды от молодых звезд к кометам — наконец-то найдено. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Nature.

«Состав воды в диске вокруг V883 Orionis очень похож на состав комет в Солнечной системе», — объясняет Тобин.

Это подтверждает идею о том, что вода в планетных системах сформировалась миллиарды лет назад, до появления нашей звезды, а кометы и Земля унаследовали ее в относительно неизменном виде.

Джон Дж. Тобин
ведущий автор исследования

Недавно ученые обнаружили неизвестный класс богатых водой астероидов. Подобные небесные тела выступали в качестве «строительных материалов» для планет нашей Солнечной системы.

Олеся Маевская

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