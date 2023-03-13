Японский спутник сделал завораживающий снимок Луны и Земли
Аппарат наблюдает за нашей планетой с геостационарной орбиты на высоте около 36 000 километров.
Аппарат наблюдает за нашей планетой с геостационарной орбиты на высоте около 36 000 километров.
Исследователь из Оксфордского университета Саймон Прауд опубликовал в своих социальных сетях снимок, сделанный японским спутником Himawari-9, сообщает Universemagazine. На нем Луна «выглядывает» из-за верхней правой части своего диска (там, где находится Аляска).
Himavari-9 был запущен в 2016 году. Он находится на геостационарной орбите 140° восточной долготы, что позволяет ему следить за Азиатско-Тихоокеанским регионом. Его главный научный прибор — 16-канальная мультиспектральная камера, способная делать снимки как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах.
Японский спутник предназначен для метеорологических наблюдений, которые позволяют отслеживать погодные процессы и давать более точные прогнозы. Однако иногда в поле зрения Himavari-9 попадает и Луна, что позволяет делать такие необычные «семейные портреты» нашей планеты и ее спутника.
Недавно астрофотографы-любители создали идеальное изображение Луны. Для этого они использовали более 200 тысяч кадров спутника Земли.
Олеся Маевская