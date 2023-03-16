Исследование: тропические леса компенсируют 25% выбросов углерода
Это очень низкий показатель.
Это очень низкий показатель.
Исследование, опубликованное в журнале Nature сотрудниками Бристольского университета, показало, что деградированные (восстанавливающиеся после вмешательства человека и пожаров), и вторичные леса (взращенные с нуля) ежегодно удаляют не менее 107 миллионов метрических тонн углерода. Результаты основаны на данных, взятых со спутников, следящих за тремя крупнейшими тропическими лесами мира.
Ученые пишут, что на данный момент леса компенсируют около 26% выбросов углерода. Исследователи также обнаружили, что по сравнению с Амазонкой и Центральной Африкой человеческое вмешательство на Борнео привело к наибольшему сокращению выбросов углерода в пострадавших от пожаров и вырубки лесах.
Кроме того, климат и окружающая среда на острове также способствуют тому, что углерод накапливается там примерно на 50% быстрее, чем в других регионах.
Один из авторов работы, Луис Арагао, руководитель отдела наблюдения Земли и геоинформатики Национального института космических исследований в Бразилии, сказал: «Сосредоточение внимания на защите и восстановлении деградировавших и вторичных тропических лесов является эффективным решением для создания надежных механизмов устойчивого развития тропических стран». Теперь команда планирует продолжить исследование, оценив потери и прирост углерода.
Недавно ученые выяснили, как слизь водорослей помогает в борьбе с глобальным потеплением. Оказывается, растения способны улавливать углекислый газ из атмосферы и запасать его не только в своих телах.
Олеся Маевская