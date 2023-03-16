В небе Сиднея обнаружили «облако-дементора»
Такие облака являются предвестниками шторма.
Такие облака являются предвестниками шторма.
В Сети появилось видео с необычным облаком, обнаруженным на юго-востоке Австралии. Некоторые очевидцы сравнивали его с НЛО или выбросом газа, но интернет-сообщество в итоге окрестило его дементором.
Причиной появления этого облака под названием «скад» (scud) является грядущий шторм. Подобное погодное явление — не редкость, и ученые уверяют, что его можно увидеть под кучево-дождевыми или слоистыми дождевыми облаками.
«Такие облака образуются, когда дождевые капли испаряются ниже грозовых ячеек, а за счет увлажнения воздуха образуется вторичное облако, — прокомментировали австралийские метеорологи. — Поскольку скады не относятся к организованному восходящему потоку, они приобретают “рваный” внешний вид».
Недавно ученые выяснили, что электроэнергия помогает в создании облаков. Последнее исследование поможет повысить точность моделей, прогнозирующих изменения климата Земли.
Олеся Маевская