SpaceX поделилась новыми кадрами Земли из космоса
Опубликованное видео снято с высоты около 35 700 километров.
Опубликованное видео снято с высоты около 35 700 километров.
Аэрокосмическая компания Илона Маска представила новый видеоролик с изображением парящей в космосе Земли, который был снят камерой, находящейся на второй ступени ракеты Falcon 9. Аппарат был отправлен в космос по космодрому Канаверал (США) 17 марта, передает Space.com.
Ракета-носитель Falcon 9 отправилась в космос на геосинхронную пересадочную орбиту для выполнения специальной миссии. Она вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника люксембургской компании SES.
Недавно японский спутник сделал завораживающий снимок Луны и Земли. Аппарат наблюдает за нашей планетой с геостационарной орбиты на высоте около 36 000 километров.
Олеся Маевская