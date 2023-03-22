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15:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

SpaceX поделилась новыми кадрами Земли из космоса

Опубликованное видео снято с высоты около 35 700 километров.

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Аэрокосмическая компания Илона Маска представила новый видеоролик с изображением парящей в космосе Земли, который был снят камерой, находящейся на второй ступени ракеты Falcon 9. Аппарат был отправлен в космос по космодрому Канаверал (США) 17 марта, передает Space.com.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ракета-носитель Falcon 9 отправилась в космос на геосинхронную пересадочную орбиту для выполнения специальной миссии. Она вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника люксембургской компании SES.

Недавно японский спутник сделал завораживающий снимок Луны и Земли. Аппарат наблюдает за нашей планетой с геостационарной орбиты на высоте около 36 000 километров.

Олеся Маевская

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