Телескоп «Джеймс Уэбб» измерил температуру скалистой экзопланеты
Ее дневная сторона способна нагреваться более, чем на 200 градусов Цельсия.
Ее дневная сторона способна нагреваться более, чем на 200 градусов Цельсия.
Международная группа ученых использовала космический телескоп «Джеймс Уэбб», чтобы измерить тепловое излучение экзопланеты TRAPPIST-1 b. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Измерение основано на тепловом излучении объекта: энергии, выделяемой в виде инфракрасного света. Было установлено, что температура дневной стороны планеты составляет около 500 Кельвинов (226,85 градусов Цельсия), а атмосфера у нее незначительная.
Впервые исследователи обнаружили форму света, излучаемого экзопланетой, столь же маленькой и такой же холодной, как скалистые объекты в Солнечной системе. Так астрономы проверили способности «Уэбба» охарактеризовать экзопланеты размером с Землю с умеренным климатом, используя прибор среднего инфракрасного диапазона «Уэбба» (Mid-Infrared Instrument или MIRI).
«Мы можем использовать возможности “Уэбба” в среднем инфракрасном диапазоне, — сказал Томас Грин, астрофизик из Исследовательского центра Эймса NASA и ведущий автор исследования. — Ни один из предыдущих телескопов не обладал такой чувствительностью, чтобы измерять столь тусклый средний инфракрасный свет».
TRAPPIST-1 b, самая близкая к звезде планета, нагревается в семь раз сильнее, чем Земля. Хотя она не находится в обитаемой зоне системы, наблюдения за планетой предоставят важную информацию о ее «родственниках», а также о других М-карликовых системах.
Недавно ученые показали экзопланету, расположенную в 87 световых годах от нас. Ее родительская звезда является почти полным аналогом Солнца.
Олеся Маевская