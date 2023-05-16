Астрономы измерили возраст колец Сатурна
Они сформировались еще при динозаврах.
Они сформировались еще при динозаврах.
Уже на протяжении десятилетий ведутся споры о происхождении и возрасте ледяных колец Сатурна. Согласно двум новым исследованиям профессора астрономии Университета Индианы Ричарда Дурисена и Пола Эстрада, научного сотрудника Исследовательского центра Эймса NASA, опубликованным в журнале Icarus, их возраст не превышает нескольких сотен миллионов лет.
Это означает, что кольца намного моложе, чем сама планета, сформировавшаяся 4,5 миллиарда лет назад. Более того, Дурисен отметил, что кольца вполне могли образоваться, когда динозавры еще ходили по Земле.
Такой вывод ученые сделали на основе данных за 13 лет, полученных космическим зондом «Кассини» (Cassini orbiter) NASA, которые в частности помогли создать теоретические модели для определения возраста, массы и долговечности колец. Также аппарат помог измерить скорость притока метеороидов и материала колец Сатурна.
Эти знания очень важны, поскольку воздействие метеоритов не только загрязняет пространство вокруг Сатурна, но в конечном итоге приводит к дрейфу колец к планете. Теоретические модели, представленные Дурисеном и Эстрадой, показывают, что они должны терять массу на планете с невероятной скоростью, измеряемой многими тоннами в секунду. Это означает, что оставшееся время жизни колец составляет около нескольких сотен миллионов лет.
Недавно Сатурн вернул себе статус планеты с наибольшим количеством спутников в Солнечной системе. Открытие 62 новых объектов восстановило лидерство окруженной кольцами планеты после того, как ее ненадолго обогнал Юпитер.
Олеся Маевская