Исследование: через 20 лет люди не увидят звезд в ночном небе
В том числе — Млечный путь.
В том числе — Млечный путь.
Ночное небо, которое мы наблюдаем уже сейчас, не должно быть настолько черным, насколько мы привыкли. The Guardian сообщает, что оно должно быть темно-серым, усыпанным звездами и с явно прослеживающимся Млечным путем.
Ученые обнаружили, что более широкое использование светоизлучающих диодов (LED) и других форм освещения значительно осветляет ночное небо. Беспорядочное использование наружного и уличного освещения, рекламы и освещенных спортивных площадок не позволяет нам видеть звезды.
Еще в 2016 году астрономы выяснили, что треть человечества больше не видит Млечный Путь. По примерным оценкам ученых, уже через 20 лет мы не сможем рассмотреть даже крупнейшие созвездия, что окажет негативное влияние на научное и культурное развитие будущих поколений.
Обеспокоенные британские ученые создали межпартийную парламентскую группу по возвращению темного неба, которая разработала меры по борьбе со световым загрязнением. В них включены штрафы за излишнее пользование светом в ночное время суток и назначение специальной комиссии по контролю выполнения мер.
Исследование физика Кристофера Кибы из Немецкого центра геонаук показало, что из-за светового загрязнения ночное небо становится ярче примерно на 10% в год. То есть недавно родившийся ребенок может сейчас наблюдать 250 звезд, но ко дню своего совершеннолетия он увидит лишь 100 из них.
Олеся Маевская