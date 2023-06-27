«Джеймс Уэбб» показал сияющие кольца Сатурна
На необработанных фотографиях кольца планеты мерцают на фоне черного космоса.
На необработанных фотографиях кольца планеты мерцают на фоне черного космоса.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) прислал новые «сырые» изображения Сатурна. Позже их очистят от шума и окрасят в естественные цвета.
Телескоп провел наблюдения с помощью спектрографа ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec). Сатурн и его кольца светятся как в инфракрасном, так и в ближнем инфракрасном диапазоне, но диапазон длин волн различается.
В NASA объясняют, что кольца планеты отражают солнечный свет на длине волны в 2 микрона (0,0002 сантиметра). Фильтры телескопа, использованные для создания новых изображений, работают в более длинноволновых диапазонах, из-за чего на снимках кольца сияют на фоне черноты космоса, в то время как сама планета будто сливается с темнотой вокруг.
Астрономы надеются использовать полученные данные, чтобы узнать больше о Сатурне и его спутниках. Они отмечают, что в скором времени с JWST поступят новые снимки лун планеты.
Недавно астрономы измерили возраст колец Сатурна. Оказалось, что они сформировались еще при динозаврах.
Олеся Маевская