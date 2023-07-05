3 июля признан самым жарким днем в истории
Предыдущий рекорд был установлен в июле 2022-го.
Предыдущий рекорд был установлен в июле 2022-го.
ScienceAlert пишет, что, согласно первоначальным измерениям, проведенным американскими метеорологами, прошедший понедельник стал самым жарким днем в мире за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха на поверхности планеты впервые превысила 17,01 градусов по Цельсию (62,6 градуса по Фаренгейту).
Этот показатель превзошел предыдущий дневной рекорд — 16,92 градусов, установленный 24 июля 2022 года. Стоит пояснить, что данные о температуре собираются сотрудниками Национального центра прогнозирования окружающей среды, начиная с 1979 года.
Обычно средняя мировая температура воздуха колеблется от 12 до 17 градусов по Цельсию в любой день в течение года. В среднем с 1979 по 2000 годы, к примеру, она составляла 16,2 градуса.
Ученые уточняют, что рекорд вскоре может быть побит: в северном полушарии лето только начинается. Средняя глобальная температура обычно продолжает повышаться до конца июля или начала августа.
Недавно ученые предупредили о смертельной жаре, которая накроет Землю к 2100 году. Она затронет Индию, Индонезию, Нигерию, Филиппины и Пакистан.
Олеся Маевская