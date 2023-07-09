В Сочи сошла вода после ливней
В Сочи после сильных дождей и ливней сошла вода. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В Сочи после сильных дождей и ливней сошла вода. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«Вода сошла. Ситуация на контроле», — сказала собеседница агентства.
Ранее в МЧС предупредили, что с 7 по 10 июля в регионе ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с. 9 июля в Хостинском районе курорта из-за ливней потоком воды унесло около десяти автомобилей. Также подтопленными оказались два дома. В результате подтопления пострадавших нет.
В администрации Сочи отметили, что в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Ранее сегодня власти сообщили, что все пляжи Сочи закрыты из-за непогоды, купание опасно для жизни и здоровья.
Позже глава города Алексей Копайгородский предупредил жителей и туристов об ухудшении погоды в ближайшие часы. По его словам, ожидаются сильные дожди, также возможно прохождение смерчей над морем. В мэрии ранее отмечали, что «основной удар стихии» обрушится на Сочи в ночь на 10 июля. В связи с этим Копайгородский призвал граждан перенести планы отдыха у воды 9 и 10 июля, пока погода полностью не восстановится.
8 июля запрет на купание в Черном море из-за шторма и донного течения ввели власти Анапы. Сегодня, 9 июля, это ограничение было продлено.