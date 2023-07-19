Льдина судного дня. Учёный объяснил, кому грозит крупнейший в мире айсберг
Как он будет вести себя дальше, зависит от многих факторов — погоды, течений, подводного рельефа.
Как он будет вести себя дальше, зависит от многих факторов — погоды, течений, подводного рельефа.
Как сообщает Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ), вдоль берегов Антарктиды начал дрейфовать самый крупный в мире айсберг. Его площадь более чем в два раза превышает территорию Санкт-Петербурга. Учёные пристально следят за ним, ведь как будет вести себя дальше эта гигантская глыба льда, они не знают. Очевидно, айсберг представляет угрозу для коммерческих и рыболовных судов, но только ли для них?
История этого айсберга началась ещё 37 лет назад. В сентябре 1986 года от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде откололся фрагмент. Образовались три огромных айсберга, на одном из них тогда располагалась сезонная база «Дружная-1», входившая в состав советской антарктической экспедиции.
Образование новых айсбергов обнаружил океанолог Владимир Бессонов, находившийся тогда на станции «Молодёжная». На спутниковых снимках он заметил изменение очертаний ледника Фильхнера, что вызвало его тревогу: хотя база «Дружная-1» в тот момент пустовала, на ней находилось много научного оборудования, которое хотелось бы сохранить.
«В начале февраля 1987 года дизель-электроход “Капитан Кондратьев” подошёл к айсбергу. Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института высадились на него и благополучно эвакуировали оборудование сезонной базы», — рассказал Владимир Бессонов.
Глыба льда, получившая обозначение А23а, движется в море Уэдделла вдоль берегов Антарктиды со скоростью 150 километров в месяц. Согласно номенклатуре Национального ледового центра США, этот айсберг является крупнейшим в мире. Его площадь — около 4170 квадратных километров. Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института утверждают, что это в два раза площади Санкт-Петербурга, но на самом деле почти в три.
Как будет вести себя дальше А23а, зависит от многих факторов — погоды, течений, подводного рельефа. Учёные предполагают, что уже в этом году айсберг будет вынесен на чистую воду и начнёт таять.
Всего, по оценкам специалистов, в прибрежных морях Антарктиды в течение года могут дрейфовать до 100 тысяч айсбергов. Некоторые из них несут потенциальную угрозу для коммерческих и рыболовных судов, а учёным интересны с точки зрения их влияния на экологию и Мировой океан.
«Самые крупные айсберги откалываются от шельфовых ледников, которые представляют собой сползающие в воду ледяные плиты толщиной в несколько сот метров, — объяснил в беседе с aif.ru ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Андрей Глазовский. — До айсберга А23а самым большим считался А-76, пока не развалился на куски. Все они, как правило, следуют одним и тем же путём: дрейфуют вдоль побережья Антарктиды, потом подхватываются течением, которое проходит между Южной Америкой и Антарктическим полуостровом, и выносятся на север, в открытые воды. Есть даже участок океана, который называется “аллея айсбергов” — по этой “аллее” они уходят в тёплые воды и постепенно разваливаются».
Другая проблема: тая, айсберги разбавляют солёную морскую воду и делают её более пресной. Для обитателей местных экосистем это становится неприятным сюрпризом: по сути, они теряют привычную среду обитания, поскольку приспособлены к определённому уровню солёности воды.
Учёные давно трубят, что ледники Антарктиды (в первую очередь западной её части) тают очень быстро, что приводит к повышению уровня Мирового океана. Более всего их тревожат ледник Пайн-Айленд и ледник Туэйтса. Последний даже окрестили «ледником Судного дня» — он отступает наиболее стремительно, ежегодно сбрасывая в океан десятки миллиардов тонн льда, который затем дробится на айсберги.
По некоторым данным, плавающая часть ледника Туэйтса может разрушиться в течение ближайших десяти лет. В прошлом году международная группа учёных провела исследование: под воду запустили аппарат с фотоаппаратурой, и он сделал снимки геологического рельефа отступающего ледника. На их основе построили компьютерную модель основания ледника. Это позволит точнее прогнозировать его будущее. Сейчас кромка льда отступает со скоростью 2 километра в год, и эта скорость постепенно увеличивается.
«Тёплая вода из глубин океана затекает на шельф, из-за чего тает лёд и гигантские айсберги сползают в океан, — говорит Андрей Глазовский. — Было подсчитано, что если ледник Туэйтса растает полностью, уровень моря поднимется на 65 сантиметров. Этого хватит, чтобы затопить многие прибрежные территории. Кроме того, усилится разрушительное воздействие приливов и штормов. Но в Антарктиде тает не один ледник Туэйтса. Западная часть континента, где он расположен, — одно из самых критических мест нашей планеты с точки зрения изменений климата. Поэтому учёные так пристально следят за этим регионом Земли, а ледник Туэйтса называют “ледником судного дня”».
Как отмечает Андрей Глазовский, континент теряет в год около 150 кубических километров льда. Если добавить к ним потери стремительно тающей Гренландии и равномерно распределить этот лёд по поверхности Мирового океана, выяснится, что он повышает его уровень на 1 миллиметр в год.
«Кажется, что это немного. Но за 10 лет будет сантиметр, а за столетие — метр, что уже ощутимо», — подчёркивает гляциолог.