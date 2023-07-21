Июль 2023 года может стать самым жарким месяцем за тысячи лет
Ведущий эксперт NASA по климату Гэвин Шмидт заявил, что июль 2023 года, вероятно, станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Об этом сообщает The Guardian.
Ведущий эксперт NASA по климату Гэвин Шмидт заявил, что июль 2023 года, вероятно, станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Об этом сообщает The Guardian.
В 2023 году на Земле был самый жаркий июнь за всю историю наблюдений, согласно анализу глобальной температуры NASA. А июль 2023 года, вероятно, будет самым жарким месяцем на Земле за сотни, если не тысячи лет, заявил журналистам директор Годдардовского института космических исследований NASA Гэвин Шмидт.
Мы наблюдаем беспрецедентные изменения во всем мире.
Он добавил, что хотя изменения могут показаться шокирующими, они не являются неожиданностью для ученых: в течение последних 40 лет температура росла десятилетие за десятилетием.
Эксперт добавил, что по разным оценкам, 2023 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений с вероятностью 50−80%. Кроме того, 2024 год будет еще жарче.
На встрече NASA также отметили, что жара напрямую связана с выбросами парниковых газов.
«Из науки мы знаем, что человеческая деятельность, в основном выбросы парниковых газов, неизбежно вызывают потепление, которое мы наблюдаем на нашей планете. Это влияет на людей и экосистемы во всем мире», — заявила главная научная сотрудница и старший советник по климату Кейт Кальвин.
Говоря о проектах NASA в области климата, директор отдела наук о Земле NASA Карен Сен-Жермен отметила, что агентство хочет не просто ускорить научные открытия, но и убедиться, что новые исследования повышают готовность к изменению климата, «начиная от фермера, оценивающего, что делать с его полем, до глобальных лидеров, принимающих решения, влияющие на весь мир».
«Наша цель — распространять научную информацию и знания таким образом, чтобы это помогало обществу», — заключила она.