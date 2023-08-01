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11:49 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В Сети появились фото и видео «осетровой» Луны

В этом году нас ждет еще два суперлуния.

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Суперлуние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это случается из-за эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты.

Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно. Пользователи Сети активно делятся удивительными фотографиями, сделанными в эту ночь.

Название «осетровое» происходит из-за того, что в это время обычно наблюдается богатый улов рыбы. В этому году суперлуние можно будет наблюдать еще дважды: в ночь на 31 августа и 28 сентября.

Недавно «оленье» суперлуние показали на фото. Это было первое подобное событие в 2023 году.

Олеся Маевская

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