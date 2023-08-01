В Сети появились фото и видео «осетровой» Луны
В этом году нас ждет еще два суперлуния.
В этом году нас ждет еще два суперлуния.
Суперлуние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это случается из-за эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты.
Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно. Пользователи Сети активно делятся удивительными фотографиями, сделанными в эту ночь.
Название «осетровое» происходит из-за того, что в это время обычно наблюдается богатый улов рыбы. В этому году суперлуние можно будет наблюдать еще дважды: в ночь на 31 августа и 28 сентября.
Недавно «оленье» суперлуние показали на фото. Это было первое подобное событие в 2023 году.
Олеся Маевская