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13:23 (мск), источник: Погода Mail.Ru

«Портал в другое измерение»: редкое явление в Патагонии запечатлели на фото

Уникальный феномен удалось заснять на горнолыжном курорте.

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Фотограф Габи Чавес из Патагонии выложил в Сеть снимок вертикального белого пятна над горнолыжным склоном. Под фото он написал: «Портал в другое измерение?». Многие пользователи отметили, что подобного никогда в жизни не видели, а некоторые даже пошутили над автором: «Тебе пора вернуться туда, откуда ты пришел, друг».

Как сообщает Daily Star, комментаторы находятся в недоумении и не могут понять, что это за круг, появившийся прямо из научно-фантастических фильмов. Но на самом деле этот оптический феномен легко поддается объяснению: это редкая разновидность гало — субсолнце. Удивительное природное явление возникает из-за отражения лучей солнца от маленьких кристаллов льда.

Ранее мы показывали видео другого необычного природного явления — паровых колец над вулканом Этна.

Анна Морозова

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