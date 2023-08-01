«Портал в другое измерение»: редкое явление в Патагонии запечатлели на фото
Уникальный феномен удалось заснять на горнолыжном курорте.
Уникальный феномен удалось заснять на горнолыжном курорте.
Фотограф Габи Чавес из Патагонии выложил в Сеть снимок вертикального белого пятна над горнолыжным склоном. Под фото он написал: «Портал в другое измерение?». Многие пользователи отметили, что подобного никогда в жизни не видели, а некоторые даже пошутили над автором: «Тебе пора вернуться туда, откуда ты пришел, друг».
Как сообщает Daily Star, комментаторы находятся в недоумении и не могут понять, что это за круг, появившийся прямо из научно-фантастических фильмов. Но на самом деле этот оптический феномен легко поддается объяснению: это редкая разновидность гало — субсолнце. Удивительное природное явление возникает из-за отражения лучей солнца от маленьких кристаллов льда.
Ранее мы показывали видео другого необычного природного явления — паровых колец над вулканом Этна.
Анна Морозова