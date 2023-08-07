Из-за дождей и града итальянский Тричезимо погряз в снегу
Несмотря на последствия выпадения осадков, никто не пострадал.
Несмотря на последствия выпадения осадков, никто не пострадал.
Как передает Italy24, итальянская коммуна Тричезимо в регионе Фриули «утопает» в ледяных водах. Частые осадки превратились в реки снега.
6 августа регион накрыли проливные дожди и сильные грозы с обильным градом. Спасательные службы привлекли около 80 добровольцев для помощи в борьбе сильной непогодой.
Улицы коммун Тричезимо и Реана-дель-Рояле оказались буквально засыпаны градом. Местные жители были вынуждены использовать лопаты для уборки снега, чтобы очистить улицы от осадков.
В Тарченто, Реманзакко, Моруццо и Кампоформидо затопило дороги и метро. Некоторые деревья упали из-за сильного ветра.
Недавно в Йоханнесбурге впервые за 11 лет выпал снег. Жители назвали явление «чистым волшебством».
Олеся Маевская