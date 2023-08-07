Как в разных странах переживают температурные рекорды: фото Люди купаются в фонтанах, обливаются водой и принимают холодную ванну прямо на улице.
Фоторепортажи
16Жара в мире
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
12:25 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Из-за дождей и града итальянский Тричезимо погряз в снегу

Несмотря на последствия выпадения осадков, никто не пострадал.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +24° 89% 756 мм рт. ст. 3 м/с
Во время загрузки произошла ошибка.

Как передает Italy24, итальянская коммуна Тричезимо в регионе Фриули «утопает» в ледяных водах. Частые осадки превратились в реки снега.

6 августа регион накрыли проливные дожди и сильные грозы с обильным градом. Спасательные службы привлекли около 80 добровольцев для помощи в борьбе сильной непогодой.

Улицы коммун Тричезимо и Реана-дель-Рояле оказались буквально засыпаны градом. Местные жители были вынуждены использовать лопаты для уборки снега, чтобы очистить улицы от осадков.

В Тарченто, Реманзакко, Моруццо и Кампоформидо затопило дороги и метро. Некоторые деревья упали из-за сильного ветра.

Недавно в Йоханнесбурге впервые за 11 лет выпал снег. Жители назвали явление «чистым волшебством».

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»