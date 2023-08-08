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13:07 (мск), источник: Ведомости

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Служба изменения климата Европейского союза «Коперник».

Источник: Reuters

«Средняя глобальная температура в июле 2023 г. является самой высокой за всю историю наблюдений за любой месяц», — говорится в сообщении.

Средняя глобальная температура достигла в июле 16,95 градуса по Цельсию. В обсерватории уточнили, что показатель побил предыдущий рекорд, установленный в июле 2019 г., на 0,33 градуса. Кроме того, июль этого года был на 0,72 градуса теплее, чем любой июль с 1991 по 2020 г.

Заместитель директора программы «Коперник» Саманта Берджесс отметила, что такие рекорды «имеют ужасные последствия как для людей, так и для планеты». По ее словам, 2023 г. на сегодняшний день является третьим самым теплым годом. Средняя глобальная температура в июле превысила доиндустриальный показатель (1850−1900 гг.) на 1,5 градуса, отметила она.

В конце июле аномальная жара пришла в Южную Европу. Синоптики прогнозировали тепло до 48 градусов по Цельсию в некоторых частях Италии, а в Греции и Испании — 40 градусов и выше. Экстремальные температуры объяснялись тем, что в регион пришел североафриканский антициклон «Харон».

Из-за аномальной жары Турцию и Грецию охватили природные пожары. 23 июля температура воздуха в Греции прогрелась до 46 градусов, этот день стал самым жарким для страны за лето. На трех крупных островах в Эгейском море — Родосе, Корфу и Эвбее — эвакуировали людей. 28 июля государственный министр Макис Воридис заявил, что за десять дней в Греции возникло 600 пожаров.

Жара в июле наблюдалась и в ряде российских регионов. В начале месяца экстремальные температуры фиксировались в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. В частности, в Екатеринбурге был установлен исторический рекорд — 40 градусов выше нуля. Температура выше средних значений также наблюдалась в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.

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