Июль 2023 года стал самым жарким месяцем в истории
Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Служба изменения климата Европейского союза «Коперник».
Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Служба изменения климата Европейского союза «Коперник».
«Средняя глобальная температура в июле 2023 г. является самой высокой за всю историю наблюдений за любой месяц», — говорится в сообщении.
Средняя глобальная температура достигла в июле 16,95 градуса по Цельсию. В обсерватории уточнили, что показатель побил предыдущий рекорд, установленный в июле 2019 г., на 0,33 градуса. Кроме того, июль этого года был на 0,72 градуса теплее, чем любой июль с 1991 по 2020 г.
Заместитель директора программы «Коперник» Саманта Берджесс отметила, что такие рекорды «имеют ужасные последствия как для людей, так и для планеты». По ее словам, 2023 г. на сегодняшний день является третьим самым теплым годом. Средняя глобальная температура в июле превысила доиндустриальный показатель (1850−1900 гг.) на 1,5 градуса, отметила она.
В конце июле аномальная жара пришла в Южную Европу. Синоптики прогнозировали тепло до 48 градусов по Цельсию в некоторых частях Италии, а в Греции и Испании — 40 градусов и выше. Экстремальные температуры объяснялись тем, что в регион пришел североафриканский антициклон «Харон».
Из-за аномальной жары Турцию и Грецию охватили природные пожары. 23 июля температура воздуха в Греции прогрелась до 46 градусов, этот день стал самым жарким для страны за лето. На трех крупных островах в Эгейском море — Родосе, Корфу и Эвбее — эвакуировали людей. 28 июля государственный министр Макис Воридис заявил, что за десять дней в Греции возникло 600 пожаров.
Жара в июле наблюдалась и в ряде российских регионов. В начале месяца экстремальные температуры фиксировались в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. В частности, в Екатеринбурге был установлен исторический рекорд — 40 градусов выше нуля. Температура выше средних значений также наблюдалась в Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.