Пожары и пекло. Посмотрите, как Европа переживает аномальную жару
Такая жара — последствие «теплового взрыва» в Сахаре.
Такая жара — последствие «теплового взрыва» в Сахаре.
Аномально высокая температура установилась в Греции, Швейцарии и Испании, в результате чего вспыхнули природные пожары. Рекордные показатели и в Италии. В Риме 18 июля зафиксировали максимум в +41,8 градуса, сообщает The Telegraph со ссылкой на местную метеослужбу.
В Греции столбик термометра поднимался на минувшей неделе до +46 градусов по Цельсию в тени. Сейчас температура опустилась до +35 градусов, однако ситуация ухудшилась с приходом сильных ветров. Из-за лесных пожаров в греческом районе Кувара эвакуировали жителей местных поселков Лагониси, Саронида и Анависсос.
По прогнозам, жара придет и в центральную часть Европы. 16 июля власти Германии предупредили, что в восточных и южных регионах страны температура в ближайшие дни может подняться до плюс 38 градусов. По информации Национального центра экологической информации США, минувший июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений, или последние 174 года. Как пишет Bloomberg, теперь эти лавры вполне могут отойти июлю.
Специалисты считают, что жара в южных европейских странах может усилиться из-за «теплового взрыва» в Сахаре. В Италии воздух может прогреться до +50 градусов. При этом до России жара из Сахары не дойдет, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, речь идет о «региональном явлении».
Москва же накануне ощутила на себе мощный удар непогоды.
Автомобили проплывали по центральным улицам столицы, а пешеходы шли по колено в воде. Переходы станций метро «Охотный Ряд» и «Парк культуры» затопило из-за ливня. Сложной обстановка была на Садовом кольце, Арбате, Большой Никитской, Гоголевском бульваре. Ливни в столице и области продолжаются и в среду, 19 июля.