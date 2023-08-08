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12:52 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В Магаданской области в августе выпал снег

В некоторых местах можно наблюдать небольшие сугробы.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +24° 74% 751 мм рт. ст. 5 м/с

Информационное агентство Regnum передает, что в центральных районах Магаданской области прошел снегопад. Местные жители активно делятся видео запорошенных снегом дорог, деревьев, полян, домов и машин.

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Как отметил представитель регионального Гидрометцентра, снег в Магаданской области летом — явление нередкое, но затяжного похолодания ожидать не стоит. По словам метеоролога, снегопады в регионе обычно приходят резко, на смену жаркой и засушливой погоде.

В ночь на 8 августа в Магаданской области была зафиксирована минусовая температура. Однако специалист уверяет, что в регионе будет сохраняться теплая погода.

Недавно Гидрометцентр сообщил, что в ряде регионов на юге России температура воздуха превысит 40 градусов Цельсия. Высокие показатели также ожидаются в южных регионах Центрального федерального округа.

Олеся Маевская

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