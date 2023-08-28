Загадочное пятно на Нептуне впервые рассмотрели с Земли
Впервые пятно на планете было замечено телескопом, расположенным на Земле.
Впервые пятно на планете было замечено телескопом, расположенным на Земле.
С помощью Очень большого телескопа (ОБТ) международная команда астрономов из США, Великобритании и Испании обнаружила и изучила большое темное пятно в атмосфере Нептуна, рядом с которым неожиданно появилось яркое пятно меньшего размера. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature Astronomy. Это первый случай в истории, когда пятна на планете были замечены с помощью земного телескопа.
Большие пятна — обычное явление в атмосферах планет-гигантов, самым известным из которых является Большое красное пятно Юпитера. На Нептуне пятно было впервые обнаружено космическим кораблем NASA «Вояджер-2» в 1989 году, однако оно исчезло несколько лет спустя. «С момента первого открытия темного пятна я всегда задавался вопросом, что это за недолговечные и неуловимые явления», — говорит Патрик Ирвин, профессор Оксфордского университета в Великобритании и ведущий автор исследования.
Ирвин и его команда использовали данные ОБТ, чтобы исключить возможность того, что это последствия прояснения облаков. Новые наблюдения показали, что темные пятна, вероятнее всего, являются результатом потемнения частиц воздуха в нижнем слое дымки (испарения льда) в атмосфере Нептуна. Прийти к такому выводу было непросто, поскольку такие явления не являются постоянными чертами атмосферы этой планеты, и астрономам никогда раньше не удавалось изучить их достаточно подробно.
Такая возможность появилась после того, как космический телескоп «Хаббл» обнаружил несколько темных пятен в атмосфере ледяного гиганта, в том числе одно — в северном полушарии планеты в 2018 году. Авторы работы смогли разделить отраженный солнечный свет от Нептуна и его пятна на составляющие цвета и длины волн и получить трехмерный спектр. С его помощью астрономы точнее определили высоту, на которой оно находится в атмосфере планеты.
Спектр также помог определить химический состав различных слоев самой атмосферы, что дало команде подсказку о том, почему пятно кажется темным. «В процессе мы обнаружили редкий тип глубоких ярких облаков, который никогда раньше не был идентифицирован, даже из космоса», — сказал соавтор исследования Майкл Вонг, исследователь из Калифорнийского университета в Беркли (США). Этот редкий тип облаков появился в виде яркого пятна рядом с более крупным основным темным пятном.
Данные показывают, что они находились на одном уровне. Это означает, что ученые обнаружили совершенно новый тип объектов по сравнению с типичными для гиганта небольшими облаками из высокогорного метанового льда. Исследователи намерены продолжить изучение подобных пятен, но уже с Земли.
Недавнее исследование показало, что облака на Нептуне неожиданно исчезают. Оказалось, что это напрямую связано с Солнцем.
Олеся Маевская