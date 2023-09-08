17 сентября в ночном небе будет видна комета Нисимура
В следующий раз ее можно будет увидеть почти через полвека.
В следующий раз ее можно будет увидеть почти через полвека.
Комету под названием Нисимура, обнаруженную всего месяц назад, можно будет увидеть невооруженным глазом в следующие выходные. Как пишет Phys.org, это даст любителям звезд шанс раз насладиться зрелищем, которое происходит раз в 437 лет.
Шар из камня и льда, точный размер которого остается неизвестным, назван в честь японского астронома-любителя Хидео Нисимуры, который впервые заметил его 11 августа 2023 года. По словам Николя Бивера, астрофизика Парижской обсерватории, кометы редко достигают момента максимальной видимости так скоро после открытия.
«Большинство из них обнаруживаются за месяцы, даже годы до того, как они пройдут ближе всего к Солнцу», — отметил ученый. По его словам, комета проходит мимо Солнца каждые 437 лет — это долгий орбитальный период, в течение которого она проводит большую часть своего времени в замерзшей внешней части Солнечной системы.
Когда кометы приближаются к Солнцу из просторов космоса, тепло звезды заставляет их ледяное ядро превращаться в пыль и газ, которые образуют длинный хвост. Солнечный свет отражается от этого хвоста, что позволяет нам наблюдать кометы с Земли.
Нисимура, имеющая научное название C/2023 P1, пройдет ближе всего к Солнцу 17 сентября. Комета будет находиться на расстоянии 33 миллиона километров от Солнца, что составляет менее четверти расстояния между Землей и Солнцем. Затем комета безвредно пройдет мимо нашей планеты на расстоянии 125 миллионов километров.
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Олеся Маевская