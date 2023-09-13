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11:33 (мск), источник: Газета.Ру

Россиян предупредили о трехдневной магнитной буре

Сильная магнитная буря началась 13 сентября и продолжится три дня. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на Пермский политехнический университет.

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Источник: Freepik

«Нас ждет сильная магнитная буря, которая продлится три дня и окажет влияние на людей и электроприборы», — говорится в сообщении.

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики Пермского политеха Эргаш Нуруллаев предупредил, что метеозависимые люди могут почувствовать «слабость, ухудшение общего состояния, изменения в артериальном давлении и головную боль». Кроме того, могут наблюдаться сбои в работе систем радиолокации и электроприборов.

В материале рекомендуется отключать устройства от питания или использовать ферромагнитные экраны в качестве средства защиты.

Магнитные бури — сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Это изменения, вызванные вспышками на Солнце. Они могут влиять на спутниковые и другие технологии на Земле, а также на здоровье людей.

Во время сильных магнитных бурь некоторые врачи советуют приготовить прописанные обезболивающие препараты, отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи, больше отдыхать и отложить принятие важных решений на более благоприятное время.

Виолетта Ханенева

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