12:32 (мск), источник: Погода Mail.Ru

В ночь на 30 сентября случится последнее в году суперлуние

Луна будет находиться на расстоянии 363 396 километров от нашей планеты.

Источник: AP 2023

Science Alert пишет, что сегодня вечером пройдет последнее суперлуние этого года. Суперлуние — это явление, при котором полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

В 2023 году было четыре суперлуны подряд: в июле, два — в августе, и последнее состоится в ночь на 30 сентября. При этом явление было видно в четверг, 28 сентября, и можно будет заметить в пятницу, 29 сентября.

Суперполнолуние похоже на обычное полнолуние, только оно на треть ярче и выглядит на 14% больше. Спутник Земли также восходит раньше, чем обычно, поэтому промежуток между заходом Солнца и восходом Луны меньше.

Согласно последним данным, в следующем году мы увидим только две суперлуны — одну 18 сентября и одну 17 октября. Потому специалисты предлагают насладиться ее красотой, не дожидаясь следующей осени.

Это суперлуние пройдет в созвездии Овна — самом импульсивном знаке зодиака. Недавно стало известно, что можно и нельзя делать в это время.

Олеся Маевская

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