В ночь на 30 сентября случится последнее в году суперлуние
Луна будет находиться на расстоянии 363 396 километров от нашей планеты.
Луна будет находиться на расстоянии 363 396 километров от нашей планеты.
Science Alert пишет, что сегодня вечером пройдет последнее суперлуние этого года. Суперлуние — это явление, при котором полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.
В 2023 году было четыре суперлуны подряд: в июле, два — в августе, и последнее состоится в ночь на 30 сентября. При этом явление было видно в четверг, 28 сентября, и можно будет заметить в пятницу, 29 сентября.
Суперполнолуние похоже на обычное полнолуние, только оно на треть ярче и выглядит на 14% больше. Спутник Земли также восходит раньше, чем обычно, поэтому промежуток между заходом Солнца и восходом Луны меньше.
Согласно последним данным, в следующем году мы увидим только две суперлуны — одну 18 сентября и одну 17 октября. Потому специалисты предлагают насладиться ее красотой, не дожидаясь следующей осени.
Это суперлуние пройдет в созвездии Овна — самом импульсивном знаке зодиака. Недавно стало известно, что можно и нельзя делать в это время.
Олеся Маевская