Над Великобританией появилось ярко-розовое свечение
Люди испугались, что это может быть «концом света».
Люди испугались, что это может быть «концом света».
Жителей Великобритании в графстве Кент в ночь на 20 октября удивило непонятное свечение, передает The Mirror. На одной из фотографий, появившихся в Сети, видно, что небо было полностью розоватого цвета, а вдали виднелись точки, откуда свечение могло появиться. Один человек, поделившийся снимком, пошутил: «Думал, что это конец света, искал четырех всадников».
Несмотря на то, что снимки действительно похожи на кадры из научной фантастики, все оказалось гораздо приземленнее. Причиной розового свечения было искусственное освещение сельскохозяйственной компании Thanet Earth, которая выращивает миллионы помидоров. Представители фирмы сказали, что работники постоянно следят за тем, как бизнес влияет на окружающую среду: при определенных погодных условиях от теплиц может отражаться часть света.
Как раз в ту ночь, когда наблюдалось необычное явление, над районом наблюдалась низкая плотная облачность, отражавшая фонари с розовыми светодиодами, что и привело к такому «феномену».
Ранее над Турцией наблюдали небо зеленого цвета.
Анна Морозова