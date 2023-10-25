Подробный лунный календарь огородника и садовода на ноябрь 2024 года

Наступил ноябрь, а это значит, что пора уделить особое внимание подготовке участка к зиме. Правильно распределив свои силы согласно лунному календарю садовода и огородника на ноябрь 2024 года, вы сможете не только сохранить урожай, но и обеспечить здоровье вашим растениям. В этой статье мы рассмотрим подробный план работ на каждую фазу Луны, чтобы вы могли максимально эффективно распорядиться временем.
Фазы Луны в ноябре 2024 года
Зная характеристики каждой из фаз Луны, можно эффективно организовать работы в саду и огороде.
Луна пройдет через следующие фазы в ноябре 2024 года:
- 1 ноября — новолуние;
- 2—15 ноября — растущая Луна;
- 16 ноября — полнолуние;
17—30 ноября— убывающая Луна.
Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере», подробно объясняет, почему этот календарь так важен:
— Это особый календарь, который отражает фазы Луны и знаки зодиака по дням. Считается, что на растущую Луну наступает время сажать цветы и овощи, что дают урожай над землей, а на убывающую Луну — корнеплоды. Для улучшения урожая учитывают не только растущую фазу Луны, но и прохождение ее через плодородные знаки зодиака для увеличения урожая. Особенно учитывают фазу Луны при работе с рассадой, ведь что посеешь, то и пожнешь. И мне недавно знакомый коллекционер растений признался в том, что редкие цветы он сажает исключительно на растущую Луну и непременно в созвездии Козерога.
Таблица благоприятных и неблагоприятных посевных дней в ноябре
Зная точные дни, благоприятные для посева и посадки различных культур, вы сможете значительно повысить их всхожесть и получить более высокий и качественный урожай. Рекомендуем тщательно планировать свои работы, ориентируясь на эти таблицы лунного календаря.
|Культура
|Благоприятные дни
|Корнеплоды (морковь, свекла, картофель)
|6, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
|Луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиацинты)
|6, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
|Зелень (петрушка, укроп, салат)
|3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30
|Плодовые (деревья, кустарники)
|6, 7, 10, 11, 15, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30
|Однолетние цветочные культуры
|3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30
|Многолетние цветочные культуры
|6, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30
|Культура
|Неблагоприятные дни
|Все растительные культуры
|1, 2, 16
Соблюдение этих рекомендаций позволит вам значительно повысить всхожесть семян, укоренение саженцев и в конечном итоге получить богатый и здоровый урожай с участка.
План посевных работ в саду и огороде в ноябре
Заключительный осенний месяц 2024 года требует особого внимания от садоводов и огородников. В ноябре крайне важно завершить все подготовительные работы перед наступлением зимы, учитывая при этом влияние лунных фаз и положение небесного светила в зодиакальных созвездиях.
Особого внимания заслуживает посадка многолетних и древесных культур. Оптимальным периодом для этих работ считается фаза растущей Луны, особенно дни, предшествующие полнолунию. Категорически не рекомендуется проводить посадочные работы в новолуние, поскольку в этот период жизненные силы растений находятся в минимальной точке.
1 ноября (пт.) — Луна в Скорпионе, новолуние
Сегодня не рекомендуются активные работы с растениями. День лучше посвятить планированию предстоящих садовых мероприятий и составлению графика работ. Подходящее время для подготовки инвентаря и обдумывания стратегии на будущий месяц.
2 ноября (сб.) — Луна в Скорпионе, растущая
Оптимальное время для садовых работ. Можно заниматься обработкой земли, проводить заготовку посадочного материала различных растений. Хороший день для внесения удобрений и умеренного полива.
3 ноября (вс.) — Луна в Стрельце, растущая
Особенно благоприятна первая половина дня для любых работ с растениями. Рекомендуется заняться посевом семян и высадкой растений. Успешными будут пересадка комнатных цветов и черенкование. Растения, посаженные в этот день, будут отличаться крепким здоровьем и хорошим ростом.
4 ноября (пн.) — Луна в Стрельце, растущая
5 ноября (вт.) — Луна в Козероге, растущая
Этот день считается особенно продуктивным для работы с корнеплодами. Благоприятное время для посадки корнеплодных культур и обработки почвы вокруг них. Эффективной будет подкормка корнеплодных растений. Также можно заняться уборкой поздних корнеплодов, они хорошо сохранятся.
6 ноября (ср.) — Луна в Козероге, растущая
Луна в Козероге создает максимально благоприятные условия для любых манипуляций с растениями. Особенно успешными будут все виды посадок и пересадок. Хороший день для деления многолетников и посева семян. Можно заниматься обрезкой растений и проводить прививку. Растения легко приживутся на новом месте.
7 ноября (чт.) — Луна в Козероге, растущая
Продолжается благоприятное время. День подходит для всех видов садовых работ, особенно связанных с подземной частью растений. Можно проводить посадку, пересадку, деление растений. Удачное время для обрезки и формирования кроны плодовых деревьев и кустарников. Прививки, сделанные в этот день, будут особенно успешными.
Ниже представлена схема, которая поможет вам правильно провести санитарную обрезку яблони.
8 ноября (пт.) — Луна в Водолее, растущая
День больше подходит для подготовительных работ, чем для активных манипуляций с растениями. Рекомендуется заняться культивацией и рыхлением почвы, уборкой садового участка. Хорошее время для подготовки и обработки теплиц и парников к следующему сезону.
9 ноября (сб.) — Луна в Водолее, растущая
В этот день лучше сосредоточиться на хозяйственных работах. Благоприятное время для ремонта садового инвентаря, приведения в порядок дорожек и построек. Можно заняться планированием будущих работ и подготовкой садовых конструкций к зимнему периоду.
10 ноября (вс.) — Луна в Рыбах, растущая
С переходом Луны в Рыб открывается благоприятный период для работы с растениями, особенно влаголюбивыми. Отличный день для полива и опрыскивания, так как культуры особенно хорошо впитывают влагу. Эффективными будут подкормки и замачивание семян. Любые водные процедуры принесут максимальную пользу.
11 ноября (пн.) — Луна в Рыбах, растущая
Фаза Луны продолжает создавать оптимальные условия для водных процедур. День подходит для обильного полива растений и внесения жидких подкормок. Можно проводить профилактическую обработку от вредителей. Растения особенно восприимчивы к уходу и заботе.
12 ноября (вт.) — Луна в Овне, растущая
Луна находится на границе Рыб и Овна. Хороший день для различных подкормок и профилактических обработок. Можно заняться поливом и опрыскиванием растений. Эффективной будет борьба с болезнями и вредителями. Растения хорошо усваивают питательные вещества. А также можно посадить холодостойкие культуры под зиму.
13 ноября (ср.) — Луна в Овне, растущая
Луна в Овне завершает благоприятный период для водных процедур. День подходит для внекорневой подкормки и защиты растений от вредителей. Можно проводить только легкую обрезку и формирование кроны. Работы с корневой системой лучше отложить.
14 ноября (чт.) — Луна в Тельце, растущая
Можно заниматься любыми видами посадки и пересадки растений. Успешными будут обрезка, прививка и заготовка черенков. Отличное время для работы с почвой.
Ниже представлена схема, которая поможет вам правильно провести обрезку винограда.
15 ноября (пт.) — Луна в Тельце, растущая
День подходит для всех видов работ с различными культурами. Особенно успешными будут посадка и пересадка, внесение удобрений, обрезка. Растения, посаженные в этот день, будут крепкими и здоровыми.
16 ноября (сб.) — Луна в Близнецах, полнолуние
Наступает полнолуние в Близнецах. В этот день рекомендуется ограничить работу с растениями. Можно заняться прореживанием посадок и подготовкой инструментов. Хорошее время для уборки территории и планирования будущих работ.
17 ноября (вс.) — Луна в Близнецах, убывающая
День лучше посвятить легким работам, не травмирующим растения. Благоприятное время для сбора семян, сушки трав, уборки в саду. Можно заняться проверкой и сортировкой собранного урожая, подготовкой хранилищ.
18 ноября (пн.) — Луна в Раке, убывающая
Луна в Раке создает прекрасные условия для работы с вьющимися растениями. День благоприятен для полива и орошения, растения особенно отзывчивы к влаге. Эффективными будут корневые подкормки. Можно заняться пасынкованием и формированием плетей.
19 ноября (вт.) — Луна в Раке, убывающая
Отличный день для любых водных процедур. Рекомендуется заняться поливом и подкормкой растений. Успешной будет обработка от вредителей. Растения хорошо усваивают питательные вещества через корни.
20 ноября (ср.) — Луна во Льве, убывающая
Благоприятным для работы с растениями считается только первая половина дня. В это время можно заняться сбором урожая, проведением легкой обрезки. Хорошо провести прополку и рыхление почвы. После полудня лучше заняться хозяйственными работами в саду и огороде.
21 ноября (чт.) — Луна во Льве, убывающая
День лучше посвятить подготовке к зимнему сезону. Можно заняться борьбой с вредителями, проведением санитарной обрезки. Хорошее время для уборки опавшей листвы и наведения порядка на участке.
22 ноября (пт.) — Луна во Льве, убывающая
Рекомендуется заниматься подготовительными работами к зиме. Благоприятное время для обработки почвы от вредителей, уборки растительных остатков. Можно проводить работы по утеплению многолетних растений.
23 ноября (сб.) — Луна в Деве, убывающая
Наступает хорошее время для работы с почвой и корнеплодами. День подходит для подготовки компоста, внесения удобрений. Можно заняться посадкой и обработкой корнеплодных культур. Растения хорошо реагируют на заботу о корневой системе.
24 ноября (вс.) — Луна в Деве, убывающая
Луна в Деве продолжает создавать благоприятные условия для работы с землей. Хороший день для рыхления почвы, мульчирования и компостирования. Можно заняться подготовкой грунта для рассады, перекопкой и улучшением структуры почвы.
25 ноября (пн.) — Луна в Деве, убывающая
Фаза Луны создает идеальные условия для работы с декоративными растениями. День благоприятен для пересадки и подкормки комнатных цветов, черенкования и деления растений. Можно заняться подготовкой зимних теплиц и укрытием декоративных культур на зиму.
26 ноября (вт.) — Луна в Весах, убывающая
Отличный день для работы с декоративными культурами. Успешными будут обрезка и формирование растений. Можно заняться посадкой комнатных цветов и оформлением зимних композиций. Растения хорошо приживутся на новом месте.
27 ноября (ср.) — Луна в Весах, убывающая
Хорошее время для завершения работ с декоративными растениями. Можно проводить формирующую обрезку, заниматься подготовкой растений к зимнему периоду. Благоприятный день для создания флористических композиций.
28 ноября (чт.) — Луна в Скорпионе, убывающая
Оптимальный период для умеренного полива и корневой подкормки растений. Рекомендуется заняться рыхлением и мульчированием почвы. Эффективной будет обработка от болезней. Растения хорошо усваивают питательные вещества.
29 ноября (пт.) — Луна в Скорпионе, убывающая
Хороший день для работы с почвой и корневой системой растений. Можно проводить последние поливы и подкормки перед зимой. Хорошо заняться обработкой почвы и профилактикой заболеваний.
30 ноября (сб.) — Луна в Стрельце, убывающая
Завершающий день месяца. Время подведения итогов и окончательной подготовки к зиме. Рекомендуется проверить все укрытия и утепления, завершить работы по защите растений от морозов. Хороший день для составления планов на следующий месяц и оценки проделанной работы.
Работы в саду в ноябре
В этом месяце необходимо выполнить ряд важных работ, чтобы подготовить сад к зимовке и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне. Основные мероприятия:
- обрезать деревья и кустарники, удалить поврежденные ветви;
- внести органические удобрения под деревья и кустарники;
- провести профилактическую обработку от вредителей и болезней;
- укрыть многолетние цветы и кустарники на зиму;
- собрать и правильно хранить урожай плодовых культур.
«В ноябре обрезают многолетники, если вы не сделали этого раньше, за исключением нивяника, гейхеры, морозника, лаванды. Убирают опавшие листья и отправляют в компост либо делают быстрый компост. Для этого я беру большие мешки, как для мусора, плотно набиваю листьями, чтобы они спрессовались, выливаю чайник горячей воды и отправляю в дальний угол сада. Мешки ставлю друг на друга либо кладу сверху груз. В теплице зажигаю табачную шашку от вредителей и оставляю двери закрытыми на неделю, на зиму теплицу также закрываю. Еще я провожу обрезку деревьев и кустарников за неделю до похолодания. Белю деревья и молодые саженцы, аккуратно обматываю нетканым материалом», — рассказывает эксперт.
Работы в огороде в ноябре
Наступило время завершения основных работ в огороде. Однако есть ряд важных задач, которые необходимо выполнить для успешной подготовки к следующему сезону. Основные мероприятия в огороде:
Урожай в ноябре
В ноябре 2024 года в саду и огороде можно собрать следующие культуры:
Народные приметы для садоводов и огородников на ноябрь
Народные поверья служат средством прогнозирования погоды.
- Ясная луна в ноябре — к морозной зиме;
- если в ноябре много звезд на небе — будет обильный снег;
- иней на деревьях в ноябре — к урожайному году;
- много рябины в ноябре — к суровой зиме;
- если в ноябре птицы улетают рано — зима будет ранней.
Кроме того, Светлана Самойлова рекомендует обратить внимание на поведение насекомых и растений, чтобы определить приближение устойчивых холодов:
— В ноябре наблюдают за червями, слизнями и даже за лягушками. Как только они пропали, то есть устроились на зимовку и исчезли с грядок и садовых дорожек, то устойчивые холода наступят примерно через 5—7 дней. Если лист осины в основном упал изнанкой вверх, зима будет ближе к теплой, если же лицевой стороной — к морозной.
Что нужно запомнить о работах в саду и огороде в ноябре
Этот месяц требует особого внимания к финальным агротехническим мероприятиям и тщательной подготовке садово-огородного участка к холодному сезону. Следование рекомендациям астрологического календаря существенно повысит шансы на богатый урожай в предстоящем году.
Наши рекомендации на ноябрь:
1. Проведите санитарную и формирующую обрезку древесно-кустарниковых насаждений в саду.
2. Внесите комплексные питательные вещества в почву.
3. Извлекайте различные подземные овощные культуры.
4. Организуйте посев холодостойкой зелени.
5. Проведите комплексную подготовку посадочных площадей к зимнему периоду.
6. Создайте защитные укрытия для зимующих декоративных многолетников в саду.
7. Организуйте правильное хранение плодоягодных культур и овощной продукции с соблюдением оптимальных условий.
Автор: Александра Овсяник
Эксперт: Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере»