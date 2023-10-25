Подробный лунный календарь огородника и садовода на ноябрь 2024 года

— Это особый календарь, который отражает фазы Луны и знаки зодиака по дням. Считается, что на растущую Луну наступает время сажать цветы и овощи, что дают урожай над землей, а на убывающую Луну — корнеплоды. Для улучшения урожая учитывают не только растущую фазу Луны, но и прохождение ее через плодородные знаки зодиака для увеличения урожая. Особенно учитывают фазу Луны при работе с рассадой, ведь что посеешь, то и пожнешь. И мне недавно знакомый коллекционер растений признался в том, что редкие цветы он сажает исключительно на растущую Луну и непременно в созвездии Козерога.