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Подробный лунный календарь огородника и садовода на ноябрь 2024 года

Используя лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2024 года, вы сможете правильно спланировать все необходимые работы в саду и огороде.

Птица на шиповнике в ноябре.
Источник: Freepik

Наступил ноябрь, а это значит, что пора уделить особое внимание подготовке участка к зиме. Правильно распределив свои силы согласно лунному календарю садовода и огородника на ноябрь 2024 года, вы сможете не только сохранить урожай, но и обеспечить здоровье вашим растениям. В этой статье мы рассмотрим подробный план работ на каждую фазу Луны, чтобы вы могли максимально эффективно распорядиться временем.

Фазы Луны в ноябре 2024 года

Зная характеристики каждой из фаз Луны, можно эффективно организовать работы в саду и огороде.

Луна пройдет через следующие фазы в ноябре 2024 года:

  • 1 ноября — новолуние;
  • 2—15 ноября — растущая Луна;
  • 16 ноября — полнолуние;
  • 17—30 ноября — убывающая Луна.

Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере», подробно объясняет, почему этот календарь так важен:

— Это особый календарь, который отражает фазы Луны и знаки зодиака по дням. Считается, что на растущую Луну наступает время сажать цветы и овощи, что дают урожай над землей, а на убывающую Луну — корнеплоды. Для улучшения урожая учитывают не только растущую фазу Луны, но и прохождение ее через плодородные знаки зодиака для увеличения урожая. Особенно учитывают фазу Луны при работе с рассадой, ведь что посеешь, то и пожнешь. И мне недавно знакомый коллекционер растений признался в том, что редкие цветы он сажает исключительно на растущую Луну и непременно в созвездии Козерога.

Таблица благоприятных и неблагоприятных посевных дней в ноябре

Зная точные дни, благоприятные для посева и посадки различных культур, вы сможете значительно повысить их всхожесть и получить более высокий и качественный урожай. Рекомендуем тщательно планировать свои работы, ориентируясь на эти таблицы лунного календаря.

Культура
Благоприятные дни
Корнеплоды (морковь, свекла, картофель)
6, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиацинты)
6, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Зелень (петрушка, укроп, салат)
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30
Плодовые (деревья, кустарники)
6, 7, 10, 11, 15, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30
Однолетние цветочные культуры
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30
Многолетние цветочные культуры
6, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30
Культура
Неблагоприятные дни
Все растительные культуры
1, 2, 16

Соблюдение этих рекомендаций позволит вам значительно повысить всхожесть семян, укоренение саженцев и в конечном итоге получить богатый и здоровый урожай с участка.

План посевных работ в саду и огороде в ноябре

Заключительный осенний месяц 2024 года требует особого внимания от садоводов и огородников. В ноябре крайне важно завершить все подготовительные работы перед наступлением зимы, учитывая при этом влияние лунных фаз и положение небесного светила в зодиакальных созвездиях.

Значение лунных циклов в ноябре трудно переоценить, так как они влияют на все аспекты развития растений — от корневой системы до верхушек побегов. Правильный выбор времени для садовых работ может существенно повысить жизнестойкость растений и их будущую урожайность.

Особого внимания заслуживает посадка многолетних и древесных культур. Оптимальным периодом для этих работ считается фаза растущей Луны, особенно дни, предшествующие полнолунию. Категорически не рекомендуется проводить посадочные работы в новолуние, поскольку в этот период жизненные силы растений находятся в минимальной точке.

Растения, высаженные в период растущей Луны, обычно демонстрируют более активный рост и развитие. Это объясняется тем, что возрастающая лунная энергетика способствует усилению всех жизненных процессов в природе. Именно поэтому пересадку многолетних культур рекомендуется планировать на эту фазу лунного цикла.

1 ноября (пт.) — Луна в Скорпионе, новолуние

Сегодня не рекомендуются активные работы с растениями. День лучше посвятить планированию предстоящих садовых мероприятий и составлению графика работ. Подходящее время для подготовки инвентаря и обдумывания стратегии на будущий месяц.

2 ноября (сб.) — Луна в Скорпионе, растущая

Оптимальное время для садовых работ. Можно заниматься обработкой земли, проводить заготовку посадочного материала различных растений. Хороший день для внесения удобрений и умеренного полива.

3 ноября (вс.) — Луна в Стрельце, растущая

Особенно благоприятна первая половина дня для любых работ с растениями. Рекомендуется заняться посевом семян и высадкой растений. Успешными будут пересадка комнатных цветов и черенкование. Растения, посаженные в этот день, будут отличаться крепким здоровьем и хорошим ростом.

4 ноября (пн.) — Луна в Стрельце, растущая

День благоприятен для внесения как минеральных, так и органических удобрений. Рекомендуется заняться поливом растений и рыхлением почвы. Кроме этого, хорошо проводить работы по общему уходу за садом. Растения будут особенно отзывчивы к заботе.

5 ноября (вт.) — Луна в Козероге, растущая

Этот день считается особенно продуктивным для работы с корнеплодами. Благоприятное время для посадки корнеплодных культур и обработки почвы вокруг них. Эффективной будет подкормка корнеплодных растений. Также можно заняться уборкой поздних корнеплодов, они хорошо сохранятся.

6 ноября (ср.) — Луна в Козероге, растущая

Луна в Козероге создает максимально благоприятные условия для любых манипуляций с растениями. Особенно успешными будут все виды посадок и пересадок. Хороший день для деления многолетников и посева семян. Можно заниматься обрезкой растений и проводить прививку. Растения легко приживутся на новом месте.

7 ноября (чт.) — Луна в Козероге, растущая

Продолжается благоприятное время. День подходит для всех видов садовых работ, особенно связанных с подземной частью растений. Можно проводить посадку, пересадку, деление растений. Удачное время для обрезки и формирования кроны плодовых деревьев и кустарников. Прививки, сделанные в этот день, будут особенно успешными.

Ниже представлена схема, которая поможет вам правильно провести санитарную обрезку яблони.

Схема санитарной обрезки яблони.

8 ноября (пт.) — Луна в Водолее, растущая

День больше подходит для подготовительных работ, чем для активных манипуляций с растениями. Рекомендуется заняться культивацией и рыхлением почвы, уборкой садового участка. Хорошее время для подготовки и обработки теплиц и парников к следующему сезону.

9 ноября (сб.) — Луна в Водолее, растущая

В этот день лучше сосредоточиться на хозяйственных работах. Благоприятное время для ремонта садового инвентаря, приведения в порядок дорожек и построек. Можно заняться планированием будущих работ и подготовкой садовых конструкций к зимнему периоду.

10 ноября (вс.) — Луна в Рыбах, растущая

С переходом Луны в Рыб открывается благоприятный период для работы с растениями, особенно влаголюбивыми. Отличный день для полива и опрыскивания, так как культуры особенно хорошо впитывают влагу. Эффективными будут подкормки и замачивание семян. Любые водные процедуры принесут максимальную пользу.

11 ноября (пн.) — Луна в Рыбах, растущая

Фаза Луны продолжает создавать оптимальные условия для водных процедур. День подходит для обильного полива растений и внесения жидких подкормок. Можно проводить профилактическую обработку от вредителей. Растения особенно восприимчивы к уходу и заботе.

12 ноября (вт.) — Луна в Овне, растущая

Луна находится на границе Рыб и Овна. Хороший день для различных подкормок и профилактических обработок. Можно заняться поливом и опрыскиванием растений. Эффективной будет борьба с болезнями и вредителями. Растения хорошо усваивают питательные вещества. А также можно посадить холодостойкие культуры под зиму.

13 ноября (ср.) — Луна в Овне, растущая

Луна в Овне завершает благоприятный период для водных процедур. День подходит для внекорневой подкормки и защиты растений от вредителей. Можно проводить только легкую обрезку и формирование кроны. Работы с корневой системой лучше отложить.

14 ноября (чт.) — Луна в Тельце, растущая

Можно заниматься любыми видами посадки и пересадки растений. Успешными будут обрезка, прививка и заготовка черенков. Отличное время для работы с почвой.

Ниже представлена схема, которая поможет вам правильно провести обрезку винограда.

Схема обрезки винограда.

15 ноября (пт.) — Луна в Тельце, растущая

День подходит для всех видов работ с различными культурами. Особенно успешными будут посадка и пересадка, внесение удобрений, обрезка. Растения, посаженные в этот день, будут крепкими и здоровыми.

16 ноября (сб.) — Луна в Близнецах, полнолуние

Наступает полнолуние в Близнецах. В этот день рекомендуется ограничить работу с растениями. Можно заняться прореживанием посадок и подготовкой инструментов. Хорошее время для уборки территории и планирования будущих работ.

17 ноября (вс.) — Луна в Близнецах, убывающая

День лучше посвятить легким работам, не травмирующим растения. Благоприятное время для сбора семян, сушки трав, уборки в саду. Можно заняться проверкой и сортировкой собранного урожая, подготовкой хранилищ.

18 ноября (пн.) — Луна в Раке, убывающая

Луна в Раке создает прекрасные условия для работы с вьющимися растениями. День благоприятен для полива и орошения, растения особенно отзывчивы к влаге. Эффективными будут корневые подкормки. Можно заняться пасынкованием и формированием плетей.

19 ноября (вт.) — Луна в Раке, убывающая

Отличный день для любых водных процедур. Рекомендуется заняться поливом и подкормкой растений. Успешной будет обработка от вредителей. Растения хорошо усваивают питательные вещества через корни.

20 ноября (ср.) — Луна во Льве, убывающая

Благоприятным для работы с растениями считается только первая половина дня. В это время можно заняться сбором урожая, проведением легкой обрезки. Хорошо провести прополку и рыхление почвы. После полудня лучше заняться хозяйственными работами в саду и огороде.

21 ноября (чт.) — Луна во Льве, убывающая

День лучше посвятить подготовке к зимнему сезону. Можно заняться борьбой с вредителями, проведением санитарной обрезки. Хорошее время для уборки опавшей листвы и наведения порядка на участке.

22 ноября (пт.) — Луна во Льве, убывающая

Рекомендуется заниматься подготовительными работами к зиме. Благоприятное время для обработки почвы от вредителей, уборки растительных остатков. Можно проводить работы по утеплению многолетних растений.

23 ноября (сб.) — Луна в Деве, убывающая

Наступает хорошее время для работы с почвой и корнеплодами. День подходит для подготовки компоста, внесения удобрений. Можно заняться посадкой и обработкой корнеплодных культур. Растения хорошо реагируют на заботу о корневой системе.

24 ноября (вс.) — Луна в Деве, убывающая

Луна в Деве продолжает создавать благоприятные условия для работы с землей. Хороший день для рыхления почвы, мульчирования и компостирования. Можно заняться подготовкой грунта для рассады, перекопкой и улучшением структуры почвы.

25 ноября (пн.) — Луна в Деве, убывающая

Фаза Луны создает идеальные условия для работы с декоративными растениями. День благоприятен для пересадки и подкормки комнатных цветов, черенкования и деления растений. Можно заняться подготовкой зимних теплиц и укрытием декоративных культур на зиму.

26 ноября (вт.) — Луна в Весах, убывающая

Отличный день для работы с декоративными культурами. Успешными будут обрезка и формирование растений. Можно заняться посадкой комнатных цветов и оформлением зимних композиций. Растения хорошо приживутся на новом месте.

27 ноября (ср.) — Луна в Весах, убывающая

Хорошее время для завершения работ с декоративными растениями. Можно проводить формирующую обрезку, заниматься подготовкой растений к зимнему периоду. Благоприятный день для создания флористических композиций.

28 ноября (чт.) — Луна в Скорпионе, убывающая

Оптимальный период для умеренного полива и корневой подкормки растений. Рекомендуется заняться рыхлением и мульчированием почвы. Эффективной будет обработка от болезней. Растения хорошо усваивают питательные вещества.

29 ноября (пт.) — Луна в Скорпионе, убывающая

Хороший день для работы с почвой и корневой системой растений. Можно проводить последние поливы и подкормки перед зимой. Хорошо заняться обработкой почвы и профилактикой заболеваний.

30 ноября (сб.) — Луна в Стрельце, убывающая

Завершающий день месяца. Время подведения итогов и окончательной подготовки к зиме. Рекомендуется проверить все укрытия и утепления, завершить работы по защите растений от морозов. Хороший день для составления планов на следующий месяц и оценки проделанной работы.

Работы в саду в ноябре

Рябина в ноябре.
Источник: Freepik

В этом месяце необходимо выполнить ряд важных работ, чтобы подготовить сад к зимовке и обеспечить хороший урожай в следующем сезоне. Основные мероприятия:

  • обрезать деревья и кустарники, удалить поврежденные ветви;
  • внести органические удобрения под деревья и кустарники;
  • провести профилактическую обработку от вредителей и болезней;
  • укрыть многолетние цветы и кустарники на зиму;
  • собрать и правильно хранить урожай плодовых культур.

«В ноябре обрезают многолетники, если вы не сделали этого раньше, за исключением нивяника, гейхеры, морозника, лаванды. Убирают опавшие листья и отправляют в компост либо делают быстрый компост. Для этого я беру большие мешки, как для мусора, плотно набиваю листьями, чтобы они спрессовались, выливаю чайник горячей воды и отправляю в дальний угол сада. Мешки ставлю друг на друга либо кладу сверху груз. В теплице зажигаю табачную шашку от вредителей и оставляю двери закрытыми на неделю, на зиму теплицу также закрываю. Еще я провожу обрезку деревьев и кустарников за неделю до похолодания. Белю деревья и молодые саженцы, аккуратно обматываю нетканым материалом», — рассказывает эксперт.

Работы в огороде в ноябре

Наступило время завершения основных работ в огороде. Однако есть ряд важных задач, которые необходимо выполнить для успешной подготовки к следующему сезону. Основные мероприятия в огороде:

  • перекопать и очистить грядки от растительных остатков;
  • внести органические и минеральные удобрения;
  • высадить холодостойкие культуры, такие как чеснок, лук, морковь;
  • собрать и правильно хранить урожай корнеплодов;
  • укрыть многолетние травянистые культуры на зиму.

Урожай в ноябре

В ноябре 2024 года в саду и огороде можно собрать следующие культуры:

  • корнеплоды (морковь, свеклу, картофель, репу, редьку);
  • зелень (петрушку, укроп, салат, лук-порей);
  • плодовые культуры (яблоки, груши, виноград).

Народные приметы для садоводов и огородников на ноябрь

Ягоды рябины в ноябре.
Источник: Freepik

Народные поверья служат средством прогнозирования погоды.

  • Ясная луна в ноябре — к морозной зиме;
  • если в ноябре много звезд на небе — будет обильный снег;
  • иней на деревьях в ноябре — к урожайному году;
  • много рябины в ноябре — к суровой зиме;
  • если в ноябре птицы улетают рано — зима будет ранней.

Кроме того, Светлана Самойлова рекомендует обратить внимание на поведение насекомых и растений, чтобы определить приближение устойчивых холодов:

— В ноябре наблюдают за червями, слизнями и даже за лягушками. Как только они пропали, то есть устроились на зимовку и исчезли с грядок и садовых дорожек, то устойчивые холода наступят примерно через 5—7 дней. Если лист осины в основном упал изнанкой вверх, зима будет ближе к теплой, если же лицевой стороной — к морозной.

Что нужно запомнить о работах в саду и огороде в ноябре

Этот месяц требует особого внимания к финальным агротехническим мероприятиям и тщательной подготовке садово-огородного участка к холодному сезону. Следование рекомендациям астрологического календаря существенно повысит шансы на богатый урожай в предстоящем году.

Наши рекомендации на ноябрь:

1. Проведите санитарную и формирующую обрезку древесно-кустарниковых насаждений в саду.

2. Внесите комплексные питательные вещества в почву.

3. Извлекайте различные подземные овощные культуры.

4. Организуйте посев холодостойкой зелени.

5. Проведите комплексную подготовку посадочных площадей к зимнему периоду.

6. Создайте защитные укрытия для зимующих декоративных многолетников в саду.

7. Организуйте правильное хранение плодоягодных культур и овощной продукции с соблюдением оптимальных условий.

Автор: Александра Овсяник

Эксперт: Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере»