В Исландии объявлено чрезвычайное положение из-за вулкана
В ближайшие дни может начаться извержение.
В ближайшие дни может начаться извержение.
Власти Исландии объявили чрезвычайное положение после серии мощных землетрясений, произошедших на юго-западной части полуострова Рейкьянес. Как сообщает The Guardian, это говорит о возросшей вероятности извержения вулкана в регионе.
В Департаменте гражданской обороны и управлении чрезвычайными ситуациями предупредили, что землетрясения могут стать сильнее тех, что уже произошли, и скорее всего приведут к извержению в ближайшие дни. Специалисты также отметили скопление магмы на глубине около пяти километров под поверхностью.
В деревне Гриндавик проживают около четырех тысяч человек. Она расположена в трех километрах к юго-западу от места, где в пятницу наблюдалась серия толчков, самый сильный из которых достиг 5,2 баллов из 12 возможных. Дороги в регионе оказались повреждены, полиция перекрыла трассу по направлению к поселку.
С конца октября на полуострове было зарегистрировано 24 тысячи подземных толчков небольшой магнитуды, 800 из них произошли с полуночи до двух часов дня 10 ноября. Спасти домашний скот и сельскохозяйственных животных из опасной зоны невозможно из-за оползней в Рейкьянесе. В настоящий момент район закрыт для любого движения людей до дальнейших распоряжений.
«Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что магме потребуется несколько дней, а не часов, чтобы достичь поверхности. Если бы трещина появилась там, где сейчас самая высокая сейсмическая активность, лава потекла бы на юго-восток и запад, но не в сторону Гриндавика», — заключили в департаменте.
Ранее в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Анна Морозова