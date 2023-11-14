15:51 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Под Астраханью найден новый вид растений

Растение предпочитает засоленные почвы и мелководье озера.

Источник: Пресс-служба Астраханского государственного университета

Ученые из Астраханского государственного университета и Института биологии внутренних вод РАН обнаружили на берегу озера Картоюльген в Наримановском районе новый вид растений. Его назвали схеноплектусом солелюбивым, относящемуся к сеемйству осоковых. Как передает пресс-служба АГУ, находка относится к узколокальным неонедемикам, то есть растет лишь в одном месте на Земле.

По данным ученых, растение предпочитает засоленные ильменные почвы и мелководные озера с высокой минерализацией воды.

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории «Биотехнология, микробиология и почвоведение» АГУ Алексей Лактионов рассказал, что растение появилось в результате процесса эволюции около 6−8 тысяч лет назад, когда менялся уровень Каспийского моря.

Исследователи считают, что открытие схеноплектуса солелюбивого имеет большое значение для науки, так как каждый новый обнаруженный вид — это уникальный источник генов, биологического разнообразия и полезных свойств растений. Сейчас специалисты изучают находку с точки зрения целебных свойств и способности показывать загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами.

Ранее на Алтае нашли виды растений, которые не встречали ученые более сотни лет.

Анна Морозова

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»