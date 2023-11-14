Под Астраханью найден новый вид растений
Растение предпочитает засоленные почвы и мелководье озера.
Растение предпочитает засоленные почвы и мелководье озера.
Ученые из Астраханского государственного университета и Института биологии внутренних вод РАН обнаружили на берегу озера Картоюльген в Наримановском районе новый вид растений. Его назвали схеноплектусом солелюбивым, относящемуся к сеемйству осоковых. Как передает пресс-служба АГУ, находка относится к узколокальным неонедемикам, то есть растет лишь в одном месте на Земле.
По данным ученых, растение предпочитает засоленные ильменные почвы и мелководные озера с высокой минерализацией воды.
Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории «Биотехнология, микробиология и почвоведение» АГУ Алексей Лактионов рассказал, что растение появилось в результате процесса эволюции около 6−8 тысяч лет назад, когда менялся уровень Каспийского моря.
Исследователи считают, что открытие схеноплектуса солелюбивого имеет большое значение для науки, так как каждый новый обнаруженный вид — это уникальный источник генов, биологического разнообразия и полезных свойств растений. Сейчас специалисты изучают находку с точки зрения целебных свойств и способности показывать загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами.
Ранее на Алтае нашли виды растений, которые не встречали ученые более сотни лет.
Анна Морозова