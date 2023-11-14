На Африку обрушился разрушительный градовый шторм
Введено чрезвычайное положение.
Введено чрезвычайное положение.
EyeWitnessNews передает, что на ЮАР обрушился сильнейший градовый шторм. Улицы и дома покрыты большим слоем снега, стекла у автомобилей разбиты, местные жители стараются не выходить на улицы.
Крыши многих жилищ пробиты «ледяными снарядами». Люди не понимают, как справляться с бедствием своими силами.
Больше всего пострадали жители, обитающие в низинах, — их хижины заполняет ледяная вода и сносит ураганный ветер. Счет на оставшихся без домов людей перешел на тысячи. Во многих городах объявлено чрезвычайное положение.
Недавно на Великобританию и Ирландию обрушился шторм «Деби». Суровые погодные условия влияют на транспорт.
Олеся Маевская