18:39 (мск), источник: Погода Mail.Ru

На Африку обрушился разрушительный градовый шторм

Введено чрезвычайное положение.

Во время загрузки произошла ошибка.

EyeWitnessNews передает, что на ЮАР обрушился сильнейший градовый шторм. Улицы и дома покрыты большим слоем снега, стекла у автомобилей разбиты, местные жители стараются не выходить на улицы.

Крыши многих жилищ пробиты «ледяными снарядами». Люди не понимают, как справляться с бедствием своими силами.

Больше всего пострадали жители, обитающие в низинах, — их хижины заполняет ледяная вода и сносит ураганный ветер. Счет на оставшихся без домов людей перешел на тысячи. Во многих городах объявлено чрезвычайное положение.

Недавно на Великобританию и Ирландию обрушился шторм «Деби». Суровые погодные условия влияют на транспорт.

Олеся Маевская

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»