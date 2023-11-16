ООН: выбросы парниковых газов достигли рекордно высокого уровня
Это обусловлено сжиганием ископаемого топлива.
Это обусловлено сжиганием ископаемого топлива.
Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) сообщила, что количество газов, нагревающих планету, достигло рекордного уровня еще в 2022 году. Сейчас тенденции к росту не видно конца, так как процесс сжигания ископаемого топлива продолжается. Об этом пишет The Guardian.
Концентрация CO2, основного парникового газа, в настоящее время на 50% выше, чем до начала промышленной революции. Подобных уровней углекислоты на Земле не наблюдалось в течение 3−5 миллионов лет, когда в мире было на 2−3°С выше, а уровень моря на 10−20 метров выше, чем сегодня, сообщила ВМО. Концентрация метана и закиси азота также выросли.
Уровни выбросов газов будут продолжаться, так как страны не могут использовать все стратегии по их сокращению, даже несмотря на прогресс в области возобновляемых источников энергии и электромобилей.
Специалисты ВМО говорят, что уголь, например, должен быть выведен из производства в семь раз быстрее, чтобы избежать худшего сценария глобального потепления.
Несмотря на десятилетия предупреждений научного сообщества, тысячи страниц отчетов и десятки конференций по климату, мы по-прежнему движемся в неправильном направлении.
Эксперты добавили, что необходимо в срочном порядке уменьшить потребление ископаемого топлива, так как метан, источниками которого для человека являются предприятия, — самый мощный парниковый газ.
Увеличение уровня закиси азота в 2022 году было самым высоким за всю историю. Этот парниковый газ образуется в результате чрезмерного использования удобрений, сжигания отходов растениеводства и промышленности. В одном из докладов ООН говорится, что мировые производители ископаемого топлива планирует расширения, однако специалисты считают это безумием, поскольку они ставят будущее человечества под вопрос.
Ранее климатолог предупредил о нежданных темпах глобального потепления.
Анна Морозова