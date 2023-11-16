16:50 (мск), источник: Погода Mail.Ru

ООН: выбросы парниковых газов достигли рекордно высокого уровня

Это обусловлено сжиганием ископаемого топлива.

Источник: NASA

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) сообщила, что количество газов, нагревающих планету, достигло рекордного уровня еще в 2022 году. Сейчас тенденции к росту не видно конца, так как процесс сжигания ископаемого топлива продолжается. Об этом пишет The Guardian.

Концентрация CO2, основного парникового газа, в настоящее время на 50% выше, чем до начала промышленной революции. Подобных уровней углекислоты на Земле не наблюдалось в течение 3−5 миллионов лет, когда в мире было на 2−3°С выше, а уровень моря на 10−20 метров выше, чем сегодня, сообщила ВМО. Концентрация метана и закиси азота также выросли.

Уровни выбросов газов будут продолжаться, так как страны не могут использовать все стратегии по их сокращению, даже несмотря на прогресс в области возобновляемых источников энергии и электромобилей.

Специалисты ВМО говорят, что уголь, например, должен быть выведен из производства в семь раз быстрее, чтобы избежать худшего сценария глобального потепления.

Несмотря на десятилетия предупреждений научного сообщества, тысячи страниц отчетов и десятки конференций по климату, мы по-прежнему движемся в неправильном направлении.

Петтери Таалас
профессор, генеральный секретарь ВМО

Эксперты добавили, что необходимо в срочном порядке уменьшить потребление ископаемого топлива, так как метан, источниками которого для человека являются предприятия, — самый мощный парниковый газ.

Увеличение уровня закиси азота в 2022 году было самым высоким за всю историю. Этот парниковый газ образуется в результате чрезмерного использования удобрений, сжигания отходов растениеводства и промышленности. В одном из докладов ООН говорится, что мировые производители ископаемого топлива планирует расширения, однако специалисты считают это безумием, поскольку они ставят будущее человечества под вопрос.

Ранее климатолог предупредил о нежданных темпах глобального потепления.

Анна Морозова

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