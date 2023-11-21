В США закатное небо разделилось на две части
Некоторые решили, что это знак свыше.
Некоторые решили, что это знак свыше.
Жители американского штата Флорида засняли загадочный феномен. Во время заката небо разделилось на две части: одна была окрашена в ярко-оранжевый цвет, другая — серый.
Такое явление получило название «разделенный закат». Оно появляется из-за искривления солнечного света, когда лучи проходят через слои атмосферы Земли, имеющие разную плотность и температуру. Некоторые СМИ объяснили феномен тенью от большого облака, которое заслонило солнце. Иногда оно может появиться и из-за горы, блокирующее часть светила.
Некоторые люди в Сети назвали это явление сбоем в матрице и подтверждением, что человечество на самом деле живет в симуляции. Кто-то же придал этому закату особое значение, так как посчитал это знаком свыше. Так или иначе, явление напомнило всем о многогранности и красоте природы.
Ранее над Великобританией наблюдалось ярко-розовое свечение.
Анна Морозова