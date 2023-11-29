Подробный лунный календарь огородника и садовода на февраль 2024 года

Лунный календарь огородника и садовода на февраль 2024 год помогает определить самое благоприятное время для посадки, и выполнения различных агротехнических мероприятий.
Спутник Земли имеет сильное влияние на все живое в природе в целом. Например, некоторые растения предпочитают цвести именно в ночное время. Если оно выдается безоблачным, а в небе видно полную луну, то некоторые цветы источают более сильный аромат. Так представители флоры приспосабливаются к выживанию: им нужны опылители, которые ночью лучше ориентируются при ярком свете луны.
Каждый продвинутый садовод и огородник придерживается всем рекомендациям лунного календаря. Поэтому предлагаем вам ознакомиться с лунным календарем на февраль 2024 года, чтобы знать, когда лучше выращивать растения и в какую дату лучше всего это делать.
Фазы Луны в феврале 2024 года
- Новолуние — 10 февраля 2024.
- Растущая Луна с 11 по 23 февраля.
- Полнолуние — 24 февраля.
- Убывающая Луна с 1 по 9 февраля и с 25 по 29 февраля.
Таблица благоприятных и неблагоприятных посевных дней в феврале
|Овощная культура
|Благоприятные дни
|Томаты
|1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29
|Перцы и баклажаны
|1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 28, 29
|Лук на перо
|1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 28, 29
|Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, фенхель, кинза, шпинат, горчица)
|1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 28, 29
|Цветочные культуры
|Луковичные цветы
|1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29
|Однолетние цветы
|1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 28, 29
|Многолетние цветы
|1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 28, 29
План посевных работ в саду и огороде в феврале
Чтобы быть уверенным в том, что посаженные овощные и цветочные культуры вырастут, нужно не только придерживаться дат посадки, но и дней проведения работ в саду и огороде. Когда и что можно делать, подробнее расскажет лунный посевной календарь на февраль 2024 года.
1 февраля (чт) — Луна в Скорпионе убывает.
День следует посвятить посадке и посеву овощных культур, зеленых и вьющихся растений. В южных регионах рекомендуется провести обрезку деревьев.
2 февраля (пт) — Луна в Скорпионе, убывает.
Также, как и первого февраля, сегодня можно сажать вьющиеся растения. В саду требуется проверить надежность укрытий и защиты от грызунов. По возможности, очистить теплицу и веточки деревьев от снега.
3 февраля (сб) — Луна в Скорпионе, убывает.
Самое время заняться подготовкой грунта для будущей рассады. Также купить нужные семена растений, садовый инвентарь, удобрения и средства для борьбы с вредителями. Можно проверить крепления в теплице и убрать снег с крыш.
4 февраля (вс) — Луна в Скорпионе и Стрельце, убывает.
Благоприятная дата для посева овощных культур, зелени, вьющихся растений, многолетних и однолетних цветов. В этот же день можно заняться подкормкой растений минеральными удобрениями, поливом, рыхлением грунта и обработкой насаждений от вредителей и болезней.
5 февраля (пн) — Луна в Стрельце, убывает.
Лучше всего в этот день отдохнуть и не заниматься посевом. Есть время почитать про «комнатный» огород.
6 февраля (вт) — Луна в Стрельце и Козероге, убывает.
Рекомендуется работать только с верхней частью растений, то есть проводить обрезку.
7 февраля (ср) — Луна в Козероге, убывает.
Отличный день для посадки корнеплодов (свеклы, сельдерея, моркови и редиса). Также можно уделить время для обработки растений от болезней.
8 февраля (чт) — Луна в Козероге и Водолее, убывает.
В этот день не рекомендуется что-то сеять и пересаживать. Лучше изучить лунный календарь на декабрь 2023 года, чтобы распланировать посадку растений.
9 февраля (пт) — Луна в Водолее, убывает.
С посевами и пересадками растений и в этот день стоит подождать. Можно заняться обрезкой и опрыскиванием насаждений.
10 февраля (сб) — Луна в Рыбах, Новолуние.
В Новолуние лучше также не трогать растения, а заняться приведением в порядок построек на участке и чисткой садового инвентаря.
11 февраля (вс) — Луна в Рыбах, растет.
Занимаемся рыхлением грунта, добавлением земли в горшки с растениями, подкормкой и поливом. Посадка деревьев им обработка от вредителей не рекомендуется.
12 февраля (пн) — Луна в Рыбах и Овне, растет.
Можно либо отдохнуть от садоводства и огородничества, либо выполнить те же действия, что и 11 февраля.
13 февраля (вт) — Луна в Овне, растет.
Растения в этот день плохо усваивают воду, поэтому не рекомендуется заниматься поливом. Также растения лучше не трогать руками, не задевать их при прополке, так как в дни Луны в Овне они особенно чувствительны к повреждениям.
14 февраля (ср) — Луна в Овне и Тельце, растет.
Лучше всего продолжить работы предыдущего дня, а также вырубить засохшие кусты, поломанные деревья и при оттепели обновить побелку на плодовых.
15 февраля (чт) — Луна в Тельце, растет.
День подходит для посадки любых огородных растений. Можно рыхлить почву, поливать насаждения и подкармливать их.
16 февраля (пт) — Луна в Тельце и Близнецах, растет.
Можно продолжить работы предыдущего дня.
17 февраля (сб) — Луна в Близнецах, растет.
В саду можно подсыпать снег в приствольные круги яблонь и груш, чтобы весной влага напитала почву.
18 февраля (вс) — Луна в Близнецах, растет.
В этот день считается разумным сажать плодовые деревья и проводить работы в саду, а также бороться с вредителями и болезнями растений.
19 февраля (пн) — Луна в Близнецах и Раке, растет.
Отличный день, чтобы пересадить комнатные растения и посеять овощи для выращивания в зимней теплице.
20 февраля (вт) — Луна в Раке, растет.
Действуют рекомендации предыдущего дня.
21 февраля (ср) — Луна в Раке и Льве, растет.
В этот день можно заняться обрезкой кустов и деревьев. Сеять и пересаживать растения не рекомендуется.
22 февраля (чт) — Луна во Льве, растет.
Можно окучить растения, заменить почву в горшках и срезать цветы.
23 февраля (пт) — Луна во льве, растет.
Отличный день для проведения прививки плодовых растений, также можно обрезать комнатные.
24 февраля (сб) — Луна во Льве и Деве, Полнолуние.
Обрабатываем растения от вредителей и болезней, подкармливаем органическими и минеральными удобрениями, а также поливаем и опрыскиваем насаждения.
25 февраля (вс) — Луна в Деве, убывает.
В саду можно подсыпать снег в приствольные круги яблонь и груш, обновить побелку плодовых деревьев.
26 февраля (пн) — Луна в Деве и Весах, убывает.
В этот день рекомендуется обработать растения от болезней и вредителей, совершить подкормку, посадить деревья и кустарники, а также прополоть и проредить всходы.
27 февраля (вт) — Луна в Весах, убывает.
К посадке рекомендуются цветы и декоративные растения, а также посев корнеплодов, стручковых, зерновых культур. Приветствуется сбор семян и плодов на семена.
28 февраля (ср) — Луна в Рыбах, убывает.
Время заняться теплицей: вынести мусор и разбросать поверх грядок золу для более быстрого схода снега.
29 февраля (чт) — Луна в Весах и Скорпионе, убывает.
Рекомендован посев на рассаду культур, плоды которых предназначены для длительного зимнего хранения.
Побелка сада. Важно повторно побелить стволы деревьев. Особое внимание стоит уделить новым деревцам: их нежную кору нужно защитить от солнца и февральских морозов. Белить нужно полностью, от корневой шейки до первой нижней скелетной ветви, а также нижние скелетные ветви на одну треть от их длины.
Обрезка деревьев. Опытные садоводы советуют осуществлять обрезку яблонь и груш. После этого нужно обязательно замазать срезы садовым варом.
Отаптывание снега вокруг приствольных кругов плодовых деревьев. Это поможет задержать влагу для деревьев. Также это помогает бороться с грызунами, так как в плотный слой не смогут пробраться мыши. Для защиты можно рассыпать вокруг насаждений отраву.
Подкормка птиц. Нужно продолжать кормить птиц, так как они борются с вредителями. Хорошо установить в саду не только кормушку, но и жилище. Например, если пернатые будут постоянно жить на участке, а не прилетать время от времени, они будут эффективнее сражаться с насекомыми.
Укрываем хвойные деревья. Они могут вынести морозы, но только не весеннее солнце. Поэтому стоит укрыть такие растение мешковиной. Снимать укрытие можно только после того, как земля оттает на глубину штыка лопаты. Также это мероприятие стоит проводить в пасмурную погоду, чтобы растения смогли адаптироваться к новым погодным условиям.
Поливаем растения. Но только во время оттепели! Нужно заняться поливом вечнозеленых и хвойных растений, чтобы предотвратить физиологическую засуху. Не стоит забывать и о зимующих в контейнерах растениях, так как они высыхают быстрее.
Стряхиваем снег с ветвей. Если снегопады продолжаются, то нужно не забывать стряхивать снег с веток деревьев, чтобы они не ломались. Делать это можно при помощи палочки с намотанной на нее тканью.
Работы в огороде в феврале
Набираем снег в бочки. Это нужно для того, чтобы в них образовалась талая вода для полива огорода после того, как установятся теплые температуры.
Подготавливаем семена. Нужно обязательно проверить их наличие, срок годности и количества. Если не хватает, то докупить и обязательно составить план посадок заранее.
Проверить и подготовить инвентарь. Следует заменить сломанные инструменты, смазать механизмы. Обязательно это мероприятие нужно провести заранее, чтобы к началу огородного сезона все нужное было в порядке.
Народные приметы для садоводов и огородников на февраль
Выбирая благоприятные и неблагоприятные дни для посадки и ухода за растениями, люди используют не только лунный календарь садовода на февраль 2024 года, а еще и полагаются на народные приметы. Для каждого месяца есть свой список примет. И вот какой он в феврале.
- Ясная и солнечная погода 1 февраля говорит о приходе ранней весны.
- Таяние снега в начале февраля и оттепель говорят о плохом урожае.
- Холодный и снежный февраль — к теплому и урожайному лету.
- Сухой и холодный февраль приведет к жаркому августу.
- Чем ярче февральские звезды ночью, тем морознее будет следующий день.
- Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее март.
- Гром в феврале — к сильным ветрам.
- Если в конце февраля много длинных сосулек, то весна будет долгой.
Отвечаем на самые популярные вопросы, связанные с огородными и садовыми работами в декабре.
Можно ли в феврале начинать готовить рассаду к весне?
Февраль считается лучшим месяцем, чтобы начать сеять овощные культуры на рассаду. Обычно в этот период дачники высевают семена баклажанов и поздних перцев. В первой декаде февраля следует потратить время на рассаду эустомы и земляники. Также месяц можно начать с лука-порея.
Как использовать снег в саду и огороде?
При помощи снега можно обезопасить некоторые деревья от солнечных ожогов и холодных ветров. Для этого необходимо сделать несколько сугробов вокруг стволов. Также не стоит убирать снежный покров, так как он будет таять постепенно, тем самым увлажняя почву, поэтому «полив» растений будет проходить равномерно. Снег можно утрамбовывать в бочки, а после таяния использовать для полива.
Можно ли вовсе не заниматься садом и огородом зимой?
Не рекомендуется забрасывать огород и сад на это время года. Сильные снегопады могут поломать деревья и кустарники. Также неподготовленная к зиме теплица может привести к неурожаю. Теплолюбивые растения зимой нужно укрывать, чтобы они дожили до весны.