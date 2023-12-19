11:55 (мск), источник: Погода Mail.Ru

На полуострове Исландии начал извергаться вулкан

В секунду выделяется от 100 до 200 кубических метров лавы.

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После нескольких недель сейсмической активности на юго-западе Исландии извергся вулкан, выбросив лаву и дым на большое расстояние. Как передает The Guardian, власти эвакуировали четыре тысячи жителей с полуострова Рейкьянес.

Во время загрузки произошла ошибка.

Извержение началось всего в нескольких километрах от Гриндавика, а трещины в земле протянулись к деревне, расположенной примерно в 40 километрах к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика.

«Сейсмическая активность вместе с измерениями с GPS-устройств указывают на то, что магма движется на юго-запад, и извержение может продолжиться в направлении Гриндавика», — сообщило Метеорологическое бюро Исландии. В секунду количество лавы растет на 100−200 кубических метров, что гораздо больше, чем наблюдалось в районе при предыдущих извержениях.

В Исландии насчитывается 33 системы действующих вулканов, что является самым большим числом в Европе. На полуострове Рейкьянес за последние годы произошло несколько извержений в безлюдных районах, однако последнее может представлять угрозу для Гриндавика.

Ранее мощное извержение вулкана произошло в Японии.

Анна Морозова

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