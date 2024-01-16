Извержение вулкана на юге Исландии признано самым серьезным с 1973 года
Местные власти уже ввели режим чрезвычайной ситуации.
Местные власти уже ввели режим чрезвычайной ситуации.
Произошедшее на исландском полуострове Рейкьянес извержение вулкана Фаградальсфьялль стало самым масштабным за последние полвека. Об этом заявил начальник исландской службы гражданской обороны Видир Рейниссон, сообщает телерадиокомпания RUV.
Рейниссон отметил, что явление нанесло серьезный ущерб инфраструктуре близлежащего города Гриндавик и останется в памяти людей на долгое время.
«Мы накопили довольно внушительный опыт борьбы с последствиями от подобных явлений, но это стало самым серьезным извержением вулкана в Исландии с января 1973 года», — отметил начальник службы обороны.
Вместе с тем Рейниссон подчеркнул, что это извержение может быть лишь началом целой цепочки аналогичных явлений, которые будут происходить в ближайшее время.
В январе 1973 года на архипелаге Вестманнаэйяр произошло извержение вулкана Эльдфедль. Извержение началось абсолютно неожиданно, население острова было эвакуировано в срочном порядке. В результате произошедшего явления близлежащий город Хеймаэй был засыпан вулканическим пеплом, многие дома разрушены.
Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес началось 14 января после череды землетрясений. Жителей близлежащего города Гриндавик эвакуировали, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В результате извержения под лавой оказалось минимум три дома, в Гриндавике пропали горячая вода и электричество, а самому городу был нанесен ущерб из-за оползня, произошедшего непосредственно перед извержением.