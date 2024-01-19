Когда сажать рассаду в 2024 году
Благоприятные даты посадки семян в открытый грунт в домашних условиях по лунному календарю. Рассказываем, когда сажать рассаду в 2024 году.
Благоприятные даты посадки семян в открытый грунт в домашних условиях по лунному календарю. Рассказываем, когда сажать рассаду в 2024 году.
Несмотря на то, что за окном ещё зима, многие профессиональные огородники уже начинают готовиться к дачному сезону, покупая семена растений, грунт и прочие принадлежности для дачи. Рассказываем, когда сажать рассаду в домашних условиях и от каких факторов зависят даты.
Когда сажать рассаду в 2024 году, зависит от культуры растений, лунного календаря и региона, в котором вы проживаете. Рассмотрим каждый из этих пунктов подробнее.
|Регион
|Даты посадки
|Южные регионы
|10-е числа апреля
|Центрально-черноземный регион
|10-е числа мая
|Уральский и Сибирский регионы
|10-е числа июня
|Дальневосточный регион
|после 20 мая
|Месяц
|Благоприятные дни
|Неподходящие дни
|Январь
|18-20, 23, 24, 3-7, 10, 14, 15, 30, 31
|11, 12, 13, 16, 17, 25, Ф26, 27
|Февраль
|15, 16, 19-21, 1-3, 7, 8, 11, 12, 27-29
|5, 9, 10, 12, 14, 21, 23, 24
|Март
|13, 14, 18, 19, 1, 2, 5, 6, 9, 26-29
|7, 8, 10, 11, 12, 19, 25
|Апрель
|10, 11, 14, 15, 1, 2, 6, 21, 22, 23, 25, 29, 30
|3, 4, 7, 8, 16, 24, 26, 30
|Май
|11-13, 3, 4, 7, 19-22, 26, 27, 30, 31
|1, 5, 6, 8, 13, 23, 24, 27, 28, 29.
|Июнь
|8,9, 3, 4, 15-19, 23, 26, 27
|11, 12, 13, 25
|Июль
|1, 2, 5, 12-16, 19, 20, 24, 25, 28, 29
|6-9, 21-23, 26, 27
|Август
|1-3, 9, 10-13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30
|4, 5, 18, 19, 22, 23, 31
|Сентябрь
|5-9, 12, 13, 17, 21, 22, 25, 26
|1, 3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 27-29
|Октябрь
|3-6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 29-31
|2, 12, 13, 16, 17, 24-26
|Ноябрь
|14,15, 2, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 26-30
|1, 8, 9, 12, 13, 16, 21, 22
|Декабрь
|12,13, 3, 4, 8, 16, 17, 23-27, 30, 31
|1, 5-7, 9-11, 15, 18, 19
С более подробным лунным календарем на ближайший месяц, то есть на февраль, можно ознакомиться здесь.
|Культура
|Южные регионы
|Центрально-Черноземный регион
|Средняя полоса
|Урал и Сибирь
|Дальний Восток
|Овощи
|Баклажан
|5-10 февраля
|10 февраля – 15 марта
|21-31 марта
|5-10 апреля
|25 февраля – 10 марта
|Кабачок
|1-10 мая
|25 апреля – 15 мая
|10-15 мая
|10-20 мая
|15 мая – 10 июня
|Капуста белокочанная
|10-15 февраля (ранняя), 20-25 марта (средняя)
|1-15 марта (ранняя), 25 марта – 15 апреля (поздняя)
|15-25 марта (ранняя), 25-30 апреля (средняя)
|5-10 марта (ранняя), 25-30 апреля (средняя)
|10-15 марта (ранняя), 20 марта – 20 апреля (средняя)
|Огурец
|10-15 апреля
|5-30 апреля
|1-10 мая
|25-30 апреля
|1-15 апреля
|Перец
|5-10 февраля
|10 февраля – 15 марта
|11-20 марта
|10-20 марта
|1-15 марта
|Томат
|25 февраля – 5 марта (ранние), 1 – 10 марта (средние)
|10-25 марта (ранние), 10-25 марта (средние)
|10 марта – 15 апреля (ранние), 11 – 20 марта (средние и поздние)
|1-5 апреля (ранние), 10-22 марта (средние и поздние)
|1-25 марта (ранние), 20-30 марта (средние и поздние)
|Цветы
|Петуния, калибрахоа, лобелия, львиный зев, пеларгония, колеусы, бальзамины
|С середины февраля до начала марта.
|Астры, агератум, душистый табак, цинерария, флокс Друммонда, сальвия, тагетес.
|С конца марта до середины апреля.
Важно правильно подготовить семена, чтобы они точно проросли. Рассказываем, как это делать.
1. Отбор.
Для начала нужно отобрать семена одинакового размера. Если этого не сделать, то рассада взойдет в разнобой.
2. Обеззараживание.
От этого пункта зависит не только здоровье рассады, но и будущего урожая. Лучше всего для обеззараживания семян подойдут:
Марганцовка. Необходимо сделать малинового цвета раствор, температура которого не должна быть больше 50. Семена следует держать в нем 20 минут.
Перекись водорода. Подойдет обычный раствор 3%. Замачивать семена следует на 10−20 минут.
Хлоргексидин. Семена замачиваются на ватных дисках 10−20 минут.
Максим фунгицид нового поколения. Следует действовать согласно инструкции.
После замачивания семена обязательно надо подсушить.
3. Закаливание и прогревание.
Несмотря на то, что не обязательно делать эту процедуру, многие дачники все же прибегают к ней.
Считается, что если семена вынести на мороз или положить в морозилку, рассада будет легко переносить легкие заморозки. Процедура подходит для перцев, томатов и баклажанов.
Для прогревания семян нужно положить их на солнце или на батарею. Такая процедура увеличивает всхожесть и повысит урожай. Способ подходит для выращивания дыни, огурцов, кабачков и прочих бахчевых культур.
4. Замачивание.
Обычно замачивают те семена, которые долго всходят. Их обычно кладут на ткань, салфетки или ватные диски, смачивают водой и ставят в теплое место. Некоторые также накрывают семена целлофановым пакетом, создавая парник. Чаще всего огородники замачивают семена огурцов.
5. Стратификация.
Это процесс, при котором семена помещают в контейнер, убирают в холод (от 0 до 5°С) и держат там какое-то время.
В стратификации нуждаются многолетние и двулетние цветы, а также древовидные пионы.
6. Скарификация.
Термическая скарификация. Это обработка семян кипятком с целью разрушения твердой оболочки.
Химическая скарификация. Обработка семян кислотой для разрушения твердой оболочки. Некоторые растения просто не взойдут, если не обработать их химикатами. Для этой цели подойдут серная и соляная кислоты.
Механическая скарификация. Нарушение семенной оболочки. Например, можно чуть расколоть орех, чтобы он быстрее пророс. Также можно пройтись по семенам наждачной бумагой, чтобы ростки поскорее вылезли.
Существует несколько видом емкостей для семян. И некоторым культурам подойдут не все. Разбираемся подробнее.
Ящик для рассады. Можно купить в магазине или сделать собственноручно из досок. Во втором случае нужно выстелить его изнутри плотной пленкой, а уже после насыпать землю. Оптимальная высота таких емкостей — 8−10 сантиметров. Также обязательно должны присутствовать дренажные отверстия. Ящики для рассады не подойдут для со стержневой корневой системой.
Лотки и кассеты. Обычно выполнены из пластика и имеют небольшой размер. Это существенный минус, так как земля в емкостях быстро пересыхает. Если вовремя не полить, растения могут погибнуть. Однако в них легко транспортировать рассаду, она не перерастет из-за ограниченности рассады, а сами ящички могут прослужить до 10 лет. Но лотки и кассеты не подходят для для перцев, баклажанов и других культур со стержневой корневой системой.
Торфяные таблетки. По сути, это спрессованный торф, в который добавлены питательные вещества. Таблетки будут готовы к использованию после вымачивания их в воде. Правда, такая емкость не подойдет для томатов, перцев и баклажанов.
Горшки для рассады. Они подходят для всех культур. Рассадные горшки делают из темного непрозрачного пластика. Как правило, они имеют отверстия в дне для оттока лишней влаги. Покупать квадратные или круглые — полностью ваше решение. Но стоит помнить, что вторые занимают много места на подоконнике, а первые — более компактные.
Торфяные горшки. Может показаться, что они сделаны из спрессованного картона. По сути, эти емкости состоят из 70−80% из торфа и на 20−30% из бумаги. Торфяные горшки подходят для выращивания тыквенных и других культур, которые плохо переносят пересадку.
До того, как хранить рассаду, ее внимательно осматривают, обращая внимание на состояние стеблей, листьев и корневой системы.
Рассаду с открытой корневой системой обычно помещают корнями в болтушку. Это почвенная смесь, разведенная до относительно жидкой консистенции. После этого корни оборачивают каким-либо материалом и убирают в прохладное место.
Также для рассады можно сделать мини теплицы из целлофанового пакета.
Подкормка для рассады применяется в нескольких случаях:
Лучше всего для рассады подходят жидкие удобрения или те, которые можно просто растворить в воде. Важно, чтобы смесь для подкормки содержала в себе все необходимые макро- и микроэлементы.
Если рассада остановилась в росте, следует применять стимуляторы. Например, отлично подойдет раствор Ростобиона — средство на основе хлореллы.
При дефиците азота используется Гумат Аммония, который лучше всего усваивается молодыми растениями. В остальных случаях прекрасно подойдут Гумат Калия и Биогумат. Кроме минеральных веществ они содержат необходимые для растений гуминовые кислоты.
Подкармливать и поливать рассаду следует только утром, так как к вечеру может снизиться температура, что вызовет образование грибковых инфекций, а вследствие и болезнь растений. Также нельзя проводить процедуру при пересушенной почве.
Если листочки рассады поникли, для начала стоить попробовать полить ее, а не сразу подкармливать. А сухие кончики листьев могут говорить не о нехватке удобрений, а о солнечном ожоге или даже излишек минеральных веществ.
К перерастанию рассаду могли привести многие факторы.
1. Срок посева.
У каждой культуры есть срок посева на рассаду, на который и стоит ориентироваться. Если посеять растения рано, то ее придется дольше держать на подоконнике в маленькой для корневой системы емкости.
2. Подкормка.
Подкормка растений в молодом возрасте позволит вырасти им здоровыми и сильными. Зачастую садоводы пытаются во благо ввести в почву большое количество удобрений. В итоге рассада получает слишком много питания, из-за чего перерастает.
3. Температура и влажность.
Если выращивать рассаду в зимние месяцы на подоконнике, из-за батарей в каждом доме влажность воздуха снижается до минимума. Одновременно с этим температура в помещении может быть очень высокой. Иза этого нарушается процесс роста растений.
Решить проблему до конца не получится, можно только улучшить жизнь переросших растений. И вот, как это сделать.
Вот ваша рассада выросла в горшках на подоконнике, а что дальше? Рассказываем, когда сажать рассаду в обычный грунт.
|Культура
|Когда высаживать в открытый грунт
|Овощи
|Томаты
|Когда полностью исчезнет угроза заморозков и грунт прогреется до +15°С, тогда саженцы томатов с 7−10 листьями можно высаживать на грядку. Это происходит примерно в середине мая
|Огурцы
|Высаживать на солнечный участок, когда почва прогреется до температуры +18°С
|Капуста
|Оптимальный возраст капустной рассады для высадки в грунт составляет в среднем 40−50 дней
|Перец
|При умеренном климате рассаду обычно высаживают в открытый грунт в третьей декаде мая, когда температура почвы составляет от 12 до 15 , а ночью не опускается ниже 10
|Баклажаны
|Обычно время пересадки наступает в середине мая, когда почва прогревается до +14°С
|Бахчевые культуры
|В умеренных широтах рассаду высаживают в конце апреля — начале мая. Почва должна прогреться до +14°, а дневная температура не опускаться ниже +18°С
|Цветы
|Однолетние, многолетние
|С середины мая до середины июля. Главное, чтобы сохранялась плюсовая температура как днем, так и ночью.
Несмотря на то, что рассада была высажена в плюсовую температуру, заморозки могут вернуться. Что делать в таком случае?
В теплице же можно использовать горячие угли, свечи и емкости с водой. Все это отдает тепло и позволяет рассаде не замерзнуть.
Наверняка у вас остались вопросы. Отвечаем на самые популярные из них.
До первых всходов рассады температура в помещении не должна быть ниже +23−25°С. Далее температуру воздуха можно снизить до +15−18°С.
Температура почвы должна быть не ниже +15°. Перегреть или не догреть ее опасно для здоровья рассады.
Поскольку в старину люди не могли измерить температуру почвы термометром, они следили за природой и погодой, чтобы точно знать, когда можно сажать рассаду. Вот несколько из них:
Мнения профессиональных огородников тут различаются: кто-то проводит пикировку, кто-то — нет. Однако есть случаи, когда без этой процедуры не обойтись. К ним относятся:
Не стоит пикировать огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны, перцы, баклажаны, так как они плохо переносят процедуру, долго болеют после нее и могут погибнуть.
Если есть такая возможность, то рассаду лучше выращивать именно в теплицах. У нее есть свои преимущества:
Автор: Анна Морозова