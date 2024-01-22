Подробный лунный календарь огородника и садовода на март 2024 года

Лунный календарь садовода и огородника на март 2024 учитывает фазы луны и её влияние на рост и развитие растений. Однако он может варьироваться в зависимости от региона и климатических условий. Март — это тот месяц, когда уже можно начинать подготавливать огород к весенним посевам и работам. Для успешной подготовки рекомендуем придерживаться лунного посевного календаря.
Работы в саду в марте зависят от местных климатических условий и региона, но в целом, это начало весеннего сезона. | Источник: РИА "Новости"
Фазы Луны в марте 2024 года
Выбрав благоприятные дни для работ, можно избавить урожай от возможной опасности. Обратите внимание, что лунный календарь на март 2024 основан на традиционных наблюдениях и верованиях, и его эффективность может варьироваться. Не забывайте также учитывать местные климатические условия и рекомендации для вашего региона.
- Убывающая Луна — с 1 по 10 Марта, с 25 по 31 Марта.
- Новолуние — 10 Марта в 12:02.
- Растущая Луна — с 10 по 25 Марта.
- Полнолуние — 25 Марта в 10:01.
Таблица благоприятных и неблагоприятных посевных дней в марте
|Овощная культура
|Даты
|Томаты
|Огурцы
|Лук на зелень (перо), лук-севок
|1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29
|Лук на репку, чеснок, хрен
|1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29
|Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа
|1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29
|Кабачки, патиссоны, тыква
|Картофель, топинамбур
|1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29
|Земляника, клубника
|16
|5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 24
|Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень)
|1, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 28, 29
|Зелень (укроп, петрушка, салат, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и другое)
|12, 13, 18, 19
|Цветочная культура
|Даты
|Однолетние цветы
|16, 23, 24, 25, 27
|Двулетние и многолетние цветы
|16, 23, 24, 25, 27
|Луковичные и клубневые цветы
|16, 23, 24, 25, 27
|Комнатные растения
|16, 23, 24, 25, 27
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План посевных работ в саду и огороде в марте
В этом месяце все более активно готовимся к предстоящему посеву. Какие же дела ждут дачников в марте — подскажет лунный посевной календарь на март 2024.
1 марта (пт) — Луна в Скорпионе, убывает
Сегодня можно полить и подкормить комнатные растения, а также скороспелые овощи, посеянные в теплице.
2 марта (сб) — Луна в Скорпионе, убывает
Стрелец — малопродуктивный знак Зодиака (Дни Плода). Хороший день, чтобы обработать комнатные растения, а также садовые (если позволяет погода) от болезней и вредителей.
3 марта (вс) — Луна в Стрельце, убывает
Самое время обрезать деревья и кустарники в саду, прибраться в теплицах и подготовить их к предстоящему посеву.
4 марта (пн) — Луна в Стрельце, убывает
Можно подготовить почвенные смеси для посева семян на рассаду. Либо купить уже готовые грунты.
5 марта (вт) — Луна в Козероге, убывает
Козерог — знак Зодиака средней плодородности (Дни Корня). Сегодня можно обработать комнатные растения от болезней и вредителей. И если позволяет погода, то можете заняться и садовыми растениями.
6 марта (ср) — Луна в Козероге, убывает
Можно внести в саду и огороде азотные удобрения, а если почва уже подсохла, разбороновать участок.
7 марта (чт) — Луна в Козероге, убывает
Можно высадить на подращивание клубни георгин, бегоний, замочить семена для посева их на рассаду.
8 марта (пт) — Луна в Водолее, убывает
Водолей — неплодородный знак Зодиака (Дни Цветка). Самое время подготовить землю для посева семян на рассаду, как минимум ее обеззаразить. Либо купить уже готовые грунты.
9 марта (сб) — Луна в Водолее, убывает
Можно почистить теплицы, подготовить их к посеву семян и рассады. Если снег сошел, пора поухаживать за газоном.
10 марта (вс) — Луна в Рыбах, Новолуние
Несмотря на то, что рыбы — плодородный знак Зодиака (Дни Листа), в новолуние не рекомендуется работать с растениями. Поэтому никаких работ! Можно почитать статьи по садоводству или составить план будущих посадок.
11 марта (пн) — Луна в Рыбах, растет
Можно подкормить комнатные растения, внести азотные удобрения и компост в саду, огороде и цветниках.
12 марта (вт) — Луна в Овне, растет
Овен — неплодородный знак Зодиака (Дни Плода). Самое время обеззаразить почву, предназначенную для выращивания рассады, а также грунт в теплице.
13 марта (ср) — Луна в Овне, растет
Можно посеять на рассаду томаты, подготовить почву для более поздних посевов или купить готовые грунты.
Можно посеять на рассаду томаты, подготовить почву для более поздних посевов или купить готовые грунты. | Источник: © РИА Новости
14 марта (чт) — Луна в Тельце, растет
Телец — плодородный знак Зодиака (Дни Корня). Можно посеять на рассаду томаты, огурцы, бахчевые культуры, львиный зев, левкой, клеому, душистый табак.
15 марта (пт) — Луна в Тельце, растет
Хороший день, чтобы заняться рассадой — посеять томаты, огурцы, распикировать перцы и баклажаны.
16 марта (сб) — Луна в Близнецах, растет
Близнецы — малопродуктивный знак Зодиака (Дни Цветка). Можно распикировать рассаду перцев и баклажанов, посеять на рассаду томаты, огурцы, ипомею, душистый горошек.
17 марта (вс) — Луна в Близнецах, растет
Еще один хороший день, чтобы распикировать рассаду перцев и баклажанов, посеять на рассаду томаты, огурцы.
18 марта (пн) — Луна в Раке, растет
Рак — плодородный знак зодиака (Дни Листа). Можно продолжать пикировать рассаду перцев и баклажанов, сеять на рассаду томаты, огурцы, садовые цветы.
19 марта (вт) — Луна в Раке, растет
Сегодня можно посеять на рассаду садовые цветы: астры, немезию, скабиозу, циннии, петунии, калибрахоа.
20 марта (ср) — Луна во Льве, растет
Лев — неплодородный знак Зодиака (Дни Плода). Можно посеять на рассаду томаты для открытого грунта, а в южных регионах семена можно высевать сразу на грядки.
21 марта (чт) — Луна во Льве, растет
Можно посеять на рассаду белокочанную капусту (а заодно изучить лучшие сорта) и другие виды капусты.
22 марта (пт) — Луна во Льве, растет
Можно высадить на подращивание клубни георгин, бегоний, замочить семена для посева их на рассаду.
23 марта (сб) — Луна в Деве, растет
Дева — знак Зодиака средней плодородности (Дни Корня). Однако в полную Луну не рекомендуют работать с растениями. Можно посеять на рассаду белокочанную капусту (а заодно изучить лучшие сорта) и другие виды капусты.
Можно посеять на рассаду белокочанную капусту (а заодно изучить лучшие сорта) и другие виды капусты. | Источник: Freepik
24 марта (вс) — Луна в Деве, растет
Пора распикировать рассаду, достать на проращивания клубни картофеля, высадить клубни георгин и бегоний.
25 марта (пн) — Луна в Весах, Полнолуние
Весы — знак Зодиака средней плодородности (Дни Цветка). Полнолуние — НЕ рекомендуется работать с растениями. Поэтому никаких работ! Можно почитать статьи по садоводству или составить план будущих посадок.
26 марта (вт) — Луна в Весах, убывает
Если погода позволяет, можно постепенно снимать укрытие с роз, гортензий, лаванды, хризантем, винограда.
27 марта (ср) — Луна в Весах, убывает
Можно почистить теплицы и парники, подготовить их к посеву семян холодостойких культур и посадке рассады.
28 марта (чт) — Луна в Скорпионе, убывает
Можно полить и покормить комнатные растения, рассаду, посевы в теплице, поухаживать за газоном.
29 марта (пт) — Луна в Скорпионе, убывает
Хороший день, чтобы обработать комнатные растения и садовые растения от болезней и вредителей.
30 марта (сб) — Луна в Стрельце, убывает
Стрелец — малопродуктивный знак Зодиака (Дни Плода). Самое время обрезать деревья и кустарники в саду, прибраться в теплицах и подготовить их к предстоящему посеву.
31 марта (вс) — Луна в Стрельце, убывает
Можно посеять на рассаду белокочанную капусту (а заодно изучить лучшие сорта) и другие виды капусты.
Работы в саду в марте зависят от местных климатических условий и региона, но в целом, это начало весеннего сезона. Лунный календарь рекомендует выполнять следующие работы:
Обрезать деревья и кустарники. Как известно, обрезку можно проводить и в холодное время года, но при условии, что температура воздуха будет выше −5 °С. Однако таких дней зимой бывает немного. Поэтому март идеально подойдет для обрезки. Смело беритесь за пилу и секатор.
Какие виды обрезки можно проводить?
- санитарную;
- формирующую;
- омолаживающую
Замазывать рану лучше всего пластилином, так как садовые вары чаще приносят дереву вред, чем пользу. Большие спилы замазывайте масляной краской на натуральной олифе.
Подготовка почвы: Очистите сад от остатков прошлогодних растений и сорняков. Рыхлите почву и добавьте органические удобрения или компост для улучшения её структуры.
Раскрыть виноград, розы и клематисы. В марте можно начать подготавливать виноград, розы и клематисы к новому сезону. Теплолюбивые растения, укрытые в зиму, часто страдают от выпревания, поэтому, как только температура воздуха поднимется выше нуля — надо постепенно убирать с них защиту. Смысл постепенной уборки в том, чтобы растения успели привыкнуть к прохладному воздуху и яркому солнечному свету. Сначала укрытие убирают только на день, а ночью возвращают на место. Окончательно снять сможете его только через пару недель.
Внести азотные удобрения. Азот — является одним из наиболее значимых элементов в «жизни» всех возделываемых культур. Однако деревья и кустарники ежегодно выносят из почвы огромное количество азота, поэтому именно весенний период является оптимальным временем для пополнения его запасов. Полезно подкормить сад аммиачной селитрой — ее можно разбросать прямо по снегу. Также по снегу можно вносить компост и перегной. Не переборщите с удобрением: передозировка может привести к накоплению нитратов в плодах и снижению урожая.
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Развесить домики для птиц. Развешивание домиков для птиц не только приносит радость садоводам, но и способствует балансу в природной среде. В первую очередь обратите внимание на скворечники: скворцы — неутомимые защитники сада и огорода. В день одна взрослая особь может уничтожить до 250 г вредителей.
Помимо скворечников в саду можете обустроить синичники, трясогузочники, мухоловочники и даже совятники.
Помимо скворечников в саду можете обустроить синичники, трясогузочники, мухоловочники и даже совятники. | Источник: Фонтанка.ру
Посеять семена на рассаду. Для посадки рассады важно:
- выбрать подходящий субстрат для рассады;
- определить оптимальные сроки посева для каждого растения;
- создать подходящие условия для рассады, включая тепло и достаточное освещение;
- обеспечить регулярный полив и контроль за температурой.
В начале месяца, согласно лунному посевному календарю на март 2024, можно посеять ранние и среднеспелые сорта перцев и баклажанов. В последних числах — среднеспелые и поздние сорта томатов, а также капусту.
Подготовить теплицу. Уже в начале апреля в теплицу можно будет посеять холодостойкие овощи, поэтому пора навести там порядок: помыть окна, обеззаразить почву, внести удобрения и накрыть грядки черной нетканкой, чтобы они быстрее прогрелись.
Народные приметы для садоводов и огородников на март
Чтобы избежать возможных проблем с будущим урожаем, рекомендуем в марте обратить внимание на народные приметы, которые помогут спрогнозировать погоду.
- Если услышите гром в марте, будет холодно еще месяц.
- Март сухой и холодный — будет много хлеба, если мокрый с дождями оттепелями, то неурожайный год выдастся.
- Ноздреватый снег в марте — к хорошему урожаю, гладкий и блестящий наст — к голодному году.
- Чем длиннее сосульки в марте — тем дольше затянется весна.
- Туманы в марте — к дождливому лету.
- Если в конце марта началось дружное таяние снега, то будет мокрое лето.
Если в конце марта началось дружное таяние снега, то будет мокрое лето. | Источник: Комсомольская правда
Отвечаем на популярные вопросы, связанные с дачными работами в марте.
Можно ли в марте обрезать плодовые деревья?
В марте можно проводить обрезку плодовых деревьев, но необходимо учитывать погодные условия. Так как может быть переменчивая погода, а для обрезки важно выбрать солнечные и сухие дни. Важно также уточнить виды деревьев на вашем участке: разные виды плодовых деревьев требуют разное время и методы обрезки.
Перечислим другие важные моменты при обрезке:
- будьте осторожны при ночных заморозках, они могут сделать деревья более уязвимыми перед холодами;
- определите цель обрезки деревьев: формируете крону, удаляете больные/мертвые ветви или улучшаете вентиляцию и доступ к солнечному свету;
- используйте острые и чистые инструменты для обрезки, чтобы избежать повреждения дерева, следуйте правильным техникам для конкретного вида.
Важно! Обрезка в марте может вызвать сокопоток (выделение сока из повреждений), поэтому будьте готовы к этому и применяйте необходимые меры.
Можно ли в марте уже высаживать саженцы в теплице или открытом грунте?
В разных городах страны март может быть пока прохладным, с переменчивой погодой и морозами, поэтому не все растения могут быть высажены на открытом грунте или в теплице. Однако в центральных областях основным временем для посева семян на рассаду является как раз первый месяц весны. Около двух месяцев (ориентировочно до мая) вполне хватает для развития рассады многих овощных культур. А в южных регионах приступать к посеву семян в неотапливаемые теплицы и даже открытый грунт можно уже с марта.
Основные рекомендации, при которых теплица будет максимально радовать урожаями посаженных в ней культур, Погоде Mail.Ru дала ученый-агроном Ирина Романова.
Лучше расположить теплицу с запада на восток, так она будет максимально освещена. | Источник: Хабаровский край сегодня
«Лучше расположить ее с запада на восток, так она будет максимально освещена. Если такой возможности нет, ищем солнечное, не затеняемое место. Нельзя строить теплицу под деревьями, близко к забору (особенно из металла, так как он летом сильно нагревается), дому».
2. Фундамент под теплицу.
«Он нужен для того, чтобы сама конструкция теплицы была надежно укреплена и не улетела при сильном ветре и непогоде. К тому же фундамент утепляет землю и защищает от кротов и мелких грызунов».
«Если проход в теплице будет в середине, то с двух сторон вырываются траншеи глубиной 50 см. На дно укладывается дренаж не менее 10 см, следующий слой — это песок, а далее — питательный грунт. Грядки можно оградить досками или другим материалом, но не металлом, так как летом в теплице бывает очень жарко и металл будет нагреваться. Еще в теплице вдоль грядок надо натянуть шпалеру. Это можно сделать тросом 3 мм из нержавеющей стали. Это будет долговечно и аккуратно».
Выбор теплиц большой, но, по словам Ирины Романовой, лучше брать усиленную конструкцию, тогда снег зимой не продавит поликарбонат.
«В теплице можно выращивать любые теплолюбивые культуры (томат, перец, баклажан, огурец, арбуз, дыню и др.), а также, начиная с марта, можно посадить редис, салат, укроп, шпинат и порадовать свою семью первой зеленью».
Нужно ли в марте обрабатывать сад от вредителей?
В начале марта стоит осмотреть сад, чтобы определить, есть ли признаки вредителей или болезней на растениях (листья с повреждениями, следы грызуна или наличие насекомых). Если болезни и насекомые все же показались, выберите подходящий метод борьбы с ними в зависимости от вида вредителей и растений.
Опрыскивание сада нужно делать регулярно с ранней весны и до поздней осени. | Источник: РИА "Новости"
Отметим, что защита плодовых деревьев от вредителей и болезней — важнейшая процедура ухода за садом. Она позволяет продлить жизнь растений, повысить урожайность и кратно умножить качество плодов. Когда же обрабатывать деревья?
Опрыскивание сада нужно делать регулярно с ранней весны и до поздней осени. Первая обработка сада от болезней проводится с конца марта до начала мая, когда листьев на деревьях еще нет.
Автор: Рамиля Галимзянова
Эксперт: Ирина Романова, ученый-агроном