После разрушительного шторма Великобританию накроет ураган
Скорость ветра может достигать 112 километров в час.
Скорость ветра может достигать 112 километров в час.
На Великобританию обрушился мощный шторм «Иша», однако на этом беды не закончатся. Вслед за ним на королевство обрушится ураган «Джоселин». Об этом пишет Тhе Sun.
Метеобюро Великобритании выпустило желтое предупреждение о погодной опасности. Из-за шторма «Иша» не менее 30 тысяч человек остались без света. На севере Англии и Шотландии и еще 40 тысяч в Северной Ирландии. В некоторых регионах сильные ливни привели к подтоплениям, а сильный ветер поспособствовал падению деревьев на линии электропередач, из-за чего произошли возгорания.
Ожидается, что от урагана «Джоселин» со скоростью ветра 128 километров в час пострадает вся Великобритания. Вероятно, на всей территории королевства будут повреждены здания, возможно отключение электроэнергии и травмы в результате сильных дождей.
Аэропорты Великобритании в настоящий момент отменяют рейсы. Железнодорожные перевозки также приостановлены.
Ранее разрушительный ураган прошел через бразильский Риу-Гранди-Ду Сул.
Анна Морозова