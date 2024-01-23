15:23 (мск), источник: Погода Mail.Ru

После разрушительного шторма Великобританию накроет ураган

Скорость ветра может достигать 112 километров в час.

Источник: Reuters

На Великобританию обрушился мощный шторм «Иша», однако на этом беды не закончатся. Вслед за ним на королевство обрушится ураган «Джоселин». Об этом пишет Тhе Sun.

Метеобюро Великобритании выпустило желтое предупреждение о погодной опасности. Из-за шторма «Иша» не менее 30 тысяч человек остались без света. На севере Англии и Шотландии и еще 40 тысяч в Северной Ирландии. В некоторых регионах сильные ливни привели к подтоплениям, а сильный ветер поспособствовал падению деревьев на линии электропередач, из-за чего произошли возгорания.

Ожидается, что от урагана «Джоселин» со скоростью ветра 128 километров в час пострадает вся Великобритания. Вероятно, на всей территории королевства будут повреждены здания, возможно отключение электроэнергии и травмы в результате сильных дождей.

Аэропорты Великобритании в настоящий момент отменяют рейсы. Железнодорожные перевозки также приостановлены.

Ранее разрушительный ураган прошел через бразильский Риу-Гранди-Ду Сул.

Анна Морозова

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