Драцена домашняя: уход за комнатным цветком

Существует мнение о том, что ухаживать за драценой или «драконовым деревом» сложно — якобы цветок очень капризен и сложен в уходе. Спешим обрадовать: это домашнее растение может вырастить и новичок, главное придерживаться простых правил. Мы покажем на фото разные виды драцены, расскажем об особенностях ее ухода и раскроем пару секреты того, как сделать так, чтобы она круглый год радовала пышной листвой.
Что важно знать о комнатном растении драцена
Начнем с основ. Вот несколько характеристик, важных для понимания того, что за цветок драцена, и что ему нужно для здорового роста и развития.
|Факт
|Краткое описание
|Вид растения
|Драцену выращивают в качестве декоративно-лиственной культуры
|Размер
|Крупномер
|Желаемая освещенность
|Растение светолюбиво, потому зимой можно поставить его на подоконник, а летом — в небольшое затемнение, чтобы не сжечь листья
|Температурный режим
|В теплые месяцы — 18-25 градусов, в холодные — не менее 12 градусов
|Влажность
|Цветок необходимо систематически увлажнять из опрыскивателя или устраивать ему теплый душ
|Полив
|Обильный и систематический, но нужно следить, чтобы не было перелива корней
|Удобрение
|С апреля по сентябрь желательно вносить в субстрат раствор комплексного минерального удобрения для декоративно-лиственных растений
|Пересадка
|В весеннее время в самом начале периода вегетации, но исключительно в случае необходимости (в среднем 1 раз в 2 или 3 года)
|Размножение
|Семенами, верхушечными черенками и кусочками стебля
|Вредители
|Трипсы, тля, мучнистые червецы, щитовки и паутинные клещи
|Заболевания
|Альтернариоз, филлостиктоз либо светло-коричневая пятнистость
Чтобы понять, как лучше ухаживать за растением в домашних условиях, нужно знать, какой у вас вид драцены. В природе существует более шести десятков разновидностей этого цветка с разным типом стволов, расцветки и размеров листвы, но популярны и одомашнены всего несколько видов. В целом эти растения любят тепло и влажность, походят на пальмы, чаще всего имеют параллельное жилкование и листья всех оттенков желтого и зеленого. Помните, что это растение не предназначено для употребления в пищу, в том числе — домашним животным.
Драцена маргината (Dracaena marginata)
Другие названия: окаймленная, красноокаймленная, мадагаскарская драцена или мадагаскарское драконье дерево. Растение может достигнуть в высоту более 3 метров, а длина листьев варьируется от 50 до 70 см. Считается одним из самых неприхотливых видов драцены. Ее листья продолговатые, жесткие, с острыми краями, окрасы зависит от сорта, чаще всего цветок имеет по краям листа красное или желтое обрамление.
Драцена Сандера (Dracaena sanderiana)
Другие названия: «бамбук счастья». В домашних условиях драцена Сандера имеет высоту не более метра, а ее листья вырастают до 20−25 см в длину. Внешне цветок схож с настоящим бамбуком. Листья у растения плотные, глянцевые, удлиненно-ланцетные, до 3 см в ширину. В отличие от других видов его листовые пластины зеленовато-серые, короткие и перекрученные.
Драцена душистая (Dracaena fragrans)
Самый распространенный из широколистных видов драцен. Листва у этого цветка в несколько раз шире, чем у «драконьего дерева» и маргинаты — до 6 см шириной при длине растения в 40−100 см. Листья драцены изгибающиеся, широколанцетные, с выделяющейся с обеих сторон центральной прожилкой всех оттенков травянистого, светло-зеленого и салатового, белого и желтого.
Драцена компакта (Compacta)
Является популярной разновидностью драцены душистой. Темно-зеленые (иногда почти черные) плотно прижатые листья растения имеют конусовидную форму. Листорасположение слоистое, похоже на собранный вокруг толстого ствола пучок. В диаметре листовая часть достигает от 1 до 1,5 метров. В домашних условиях высота растения может достигать 70 см.
Драцена деремская (Dracaena Deremensis)
При условии, что растение не будут подрезать, оно может достигнуть 3 метров. В домашних условиях драцена деремская цветет крайне редко, а если и есть такие счастливчики, то увидеть это явление они могут не чаще, чем раз в 8−10 лет. Цветок отличается большими изогнутыми темно-зелеными листьями, на поверхности которых имеются две белые продольно-расположенные полоски.
Драцена рефлекса (Dracaena reflexa)
Ее также называют драцена разветвленная или отогнутая. Растение может достигать высоту в несколько метров. Листорасположение пучкообразное: на каждой из ветвей ствола имеется несколько розеток. Зеленые плотные жилистые листья цветка достигают длину 12−16 см.
Драцена Годсефа (Dracaena surculosa)
В комнатных условиях драцена может достичь высоты в несколько метров. Имеет разветвленную форму с крупными овально-заостренными листьями, с плотной кожистой поверхностью. Обычно рисунок листвы растения «изрисован» бежевыми или желтоватыми пятнами.
Светлана Самойлова, опытный садовод, автор книги «Не просто огород» и телеграм-канала «Сад. Огород. Дача для души» добавляет: «Драцена Маргината простит почти любые огрехи в уходе. Она отлично мирится с недостатком освещения. Чтобы получить необычное растение, высадите в горшок несколько укорененных черенков в одну точку, скрепите их, чтобы получился один ствол. Затем, по мере роста, отрезайте по верхушке у каждого на разной высоте. Из точки среза выйдет два побега, которые также обрежьте на разной высоте. В итоге у вас получится бонсай из обычной драцены. А еще, если драцене Маргината у вас понравится, она зацветет. Правда, это бывает крайне редко».
Уход за драценой в домашних условиях
Стоит помнить, что драцена — тропическое растение. Оно любит влажный воздух и тепло, но может не пережить перелива. Для каждого домашнего растения уход специфичен, но мы расскажем, как сделать так, чтобы ваша драцена была довольна.
Драцена хорошо переносит пересадку, больше всего предпочитая почву с кислой или слабокислой реакцией. Чаще всего ее сажают в готовый грунт для пальм. Самостоятельно можно его сделать из перегноя, глины и крупнозернистого песка или перлита (1:1:1:1:1). Для выращивания этих цветов используют устойчивые, глубокие емкости с дренажными отверстиями и высокий слой дренажа. Также нужно использовать субстрат (универсальный прекрасно подойдет для домашней драцены).
В теплое время года желательно не допускать в комнате падения температуры ниже 18 градусов, в холодное рекомендуется снижение от 16 до 12 градусов, но не ниже. Несмотря на то, что драцена любит тропический климат, прямые солнечные лучи могут оставить на листьях ожоги. На зиму растения рекомендуется переставлять в более светлые места и обеспечивать цветку доосвещение.
Растение больше боится перелива, чем засух. Полив драцен должен проводиться регулярно после полного просыхания грунта по мере необходимости. В зимний период поливы сокращают до 1 раза в месяц. Если почва всегда будет влажной, а вода — застаиваться в поддонах, растение легко погибнет.
Желательны регулярные опрыскивания мягкой водой и теплый душ 1 раз в 1−2 недели. Скопление пыли на листьях растения недопустимо.
Подкармливать драцены лучше всего универсальными удобрениями два раза в месяц в период с апреля по сентябрь. Зимой внесение удобрений нужно прекратить, не забывая о вышеуказанных рекомендациях.
Лучше всего пересаживать драцену весной. В первый раз растение пересаживают через месяц после покупки, затем — раз в 2−3 года, увеличивая диаметр горшка на 2 см и освежая грунт. Каждую весну стоит обновлять верхний слой почвы. Перед пересадкой растения не поливают 4 дня. Во время процесса нужно следить за тем, чтобы между земляным комом с корнем цветка и стенками горшка оставалось около 1,5−2 см.
Без вмешательства драцена растет вверх: листья остаются только на верхушке, оголяя ствол снизу. Чтобы растение было похоже не на пальму, а на пышный куст, проводят формирующую обрезку. Впервые она проводится, когда цветок достигает высоты в 30 см.
Место среза обрабатывают стимулятором роста, а затем — садовым варом или воском. После обрезки растения ставят в светлое место с температурой воздуха +25°С и регулярно опрыскивают мягкой теплой водой.
Особенности листьев драцены домашней
Листья этого растения имеют несколько отличительных особенностей:
- Длинная и узкая форма, сужающаяся к концу,
- Внушительные по меркам домашних растений размеры (от 30 до 90 см в длину и от 2 до 10 см в ширину,
- Гладкая и блестящая поверхность,
- Высокая прочность.
Подробнее остановимся на некоторых отдельных характеристиках.
Черешковые или сидячие листья
Листья у драцен сидячие, линейные, кожистые, с параллельными жилками. Черешка не имеют. Сидячие листья крепятся прямо к стеблю, в некоторых случаях полностью или частично его обволакивая. Благодаря такому эффекту создается впечатление, что побег растет прямо из листа.
Листорасположение драцены
У большинства видов драцены листья продолговатой формы, имеют заостренные окончания. На них легко разглядеть прожилки, которые проходят параллельно самой пластине. Особенность растения заключается в наличии зеленой шапки из листьев в верхней части побега, потому оно так походит на пальму.
Жилкование листьев у драцены
Драцены относятся к однодольным растениям, потому в зависимости от вида имеют параллельный (первичные жилки идут параллельно вдоль всего листа, сходясь на верхушке) или дуговой (первичные жилки, изогнуты по дуге) тип жилкования.
Выращивать драцену можно из семян, но быстрее и проще она размножается верхушечными черенками и кусочками стебля.
Черенки нарезают из голого стебля очень острым ножом над или под междоузлием (участки, где раньше росли листья). Срезы опудривают стимулятором корнеобразования, кладут плашмя в грунт, насыпая сверху 2 см почвы.
Небольшой горшок с легким субстратом и черенком накрывают банкой или покрувают полиэтиленовым пакетом примерно на месяц и оставляют в светлом месте с температурой около 25 градусов. После появления первых всходов, укрытие снимают. Растение готово к дальнейшей посадки в горшки.
Также черенки можно поставить в стакан с водой и каплей Циркона.
Укоренение верхушек побегов
После обрезки растений остаются верхушки побегов, которые тоже можно укоренить. Для этого нижний срез стоит опудрить Корневином, заглубить на 2−4 см в легкий грунт, накрывать драцену полиэтиленовым пакетом, сделать в нем несколько проколов и поставить в светлое теплое место. Верный признак готового к пересадке цветка — появление новых листьев.
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Драцена, растущая в домашних условиях, довольно устойчива к вредителям. Однако и на ней поселиться вредители. К тому же, неправильный уход может привести к болезни цветка.
Среди болезней домашней драцены чаще всего выделяют:
- Альтернариоз. Проявляется в виде сухих пятен со светлым центром на листьях и стеблях. Со временем пораженные участки начинают темнеть.
- Вирус пятнистого увядания томата. Больные этим недугом цветы плохо растут, их молодые листья деформируются, появляются коричневые продольные черточки и пятна.
- Филлостиктоз. Пораженные им листья пестрят крупными бледно-коричневыми пятнами с желтовато-зеленой каймой, которые быстро подсыхают.
Вредителей, которые могут серьезно навредить драцене, несколько:
- Мучнистый червец. Поражает листья и стебли, проявляясь в виде ватообразных восковых выделений.
- Паутинный клещ. Появляется в помещении с сухим и теплым воздухом. Вредителя можно увидеть на просвете: явные признаки — проколы на листьях и паутинки.
- Трипсы. Эти мелкие насекомые поселяются на нижней стороне листьев и питаются соками растения. Пораженные вредителями листья приобретают серовато-коричневый оттенок с серебристым отливом.
- Щитовка. Поражает листья, ствол и ветки, угнетая растение.
Основные проблемы при выращивании драцены
К сожалению, при всей своей выносливости и неприхотливости и драцена может капризничать. Что делать в случае, если растение не выглядит здоровым?
|Проблема
|Причина
|Что делать
|Драцена не растет
|Недостаток света или слишком тесный горшок
|Поставить растение в самое теплое и светлое место, удобрять 1 раз в 10 дней, при необходимости — пересадить в горшок большего размера
|Сохнут кончики листьев драцены
|Недостаток влаги
|Увеличить количество опрыскиваний, устраивать цветку теплый душ хотя бы 1 раз в месяц
|Опадают нижние листья, при этом они мягкие и желтые
|Перелив
|Проверить корневую систему, умерить полив, в случае необходимости — пересадить растение в новый грунт
|Ствол растения не стоит прямо, растение странно растет, опираясь на край горшка
|Неверно подобран цветочный горшок
|Пересадить растение в горшок на 3-4 см больше размера корневой системы
|Поникшие листья
|Недолив
|Полить и опрыскать растение
|Мягкий ствол
|Перелив
|Удалить ствол, в случае, если корни не гнилые — пересадить их в новый грунт
|Плесень (паутина) на грунте
|Неправильно подобран грунт и почва слишком влажная (перелив)
|Срочно заменить грунт (при условии, что корневая система без гнили)
|Гниль в корнях
|Перелив
|Если корни уже заражены грибком, а ствол еще упругий, нужно его укоренить
Во время загрузки произошла ошибка.
Если драцену не переливать, не переохлаждать и разместить вдали от батарей, то болезни ее вряд ли коснутся. Часто цветоводы жалуются на сухие кончики листьев, которые появляются из-за сухого воздуха. Проблему поможет решить опрыскивание теплой водой (раз в неделю хорошо добавить 2 капли на литр любого стимулятора роста), либо увлажнитель воздуха. Также я заметила, что драцена-растение компанейское и лучше себя чувствует на кухне, где часто находится вся семья. Вероятно появление щитовки, от которой поможет препарат «Актара», разводят по инструкции и поливают почву.
Светлана Самойловаопытный садовод
Вот еще несколько вопросов, которые зачастую тревожат начинающих садоводов.
Можно ли выращивать драцену в открытом грунте?
Драцена может недолгое время оставаться на улице, но условия для ее укоренения должны быть идеальные. Растению противопоказаны прямые солнечные лучи и недоосвещение, переливы, переохлаждение и сухость воздуха. Расти драцена может только в тени либо на участке, где солнечный свет будет в первой половине дня. В остальное время растение нужно защитить от попадания палящих лучей солнца и сквозняков, своевременно поливая и опрыскивая водой.
Почему у драцены сохнут кончики листьев?
Это довольно частая среди драцен, выращенных в домашних условиях, решается довольно просто. Нужно всего лишь повысить влажность воздуха вокруг растения. Не забывайте про опрыскивания и ежемесячный теплый душ.
Какой нужен горшок для цветка драцены?
У всех видов драцены корневая система длинная, поэтому горшок должен быть небольшого диаметра, но высоким. С каждой пересадкой емкость выбирается шириной и высотой на 1−2 см больше, чем предыдущая. Пересадка в слишком широкий контейнер может привести к закислению грунта и гниению корней.
Как выбрать хорошее комнатное растение в магазине?
Обратите внимание на состояние листьев: они должны быть без пятен и подсохших кончиков. Также по возможности (если горшок прозрачный) проверить корневую систему на наличие гнили, а грунт и растение в целом — паразитов.
Эксперт: Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород»