Россиянам подсказали способ избавиться от борщевика на участках без вреда для здоровья

Парламентарий напомнил, что растение очень токсично и самостоятельно с ним лучше не бороться. Однако и игнорировать его не нужно. Штрафы за борщевик для владельца дачи доходят до 5 тыс. рублей, а для председателей СНТ — до 50 тыс. рублей. По словам Чаплина, есть два метода борьбы с борщевиком Сосновского. Первый — это механическое устранение растения. «Специалисты выкапывают растение, удаляют корневища и уничтожают весь надземный покров борщевика, — пояснил депутат. — Однако данный метод требует значительных усилий и может быть трудоемким при большой площади поражения».
Второй способ — это химическое уничтожение. Для этого в сельском хозяйстве используют гербициды.
Данный метод считается эффективным по борьбе с борщевиком Сосновского. «Однако необходимо следовать инструкциям и применять гербициды в соответствии с местными правилами, и делать это должны специалисты. Самостоятельно ни в коем случае нельзя», — отметил Чаплин. Парламентарий добавил, что борьба с борщевиком требует регулярных мероприятий. «Наряду с применением методов уничтожения растений, также важно принимать меры по предотвращению его распространения, например, контролировать состояние почвы на участке», — указал депутат Госдумы.
Борщевик Сосновского является очень токсинным растением. Как напомнил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов, сок этого растения содержит в своем составе фурокумарины, которые, попав на тело человека, действуют как фотосенсибилизаторы. Под воздействием солнечного света они вызывают фактически химические ожоги. На коже, испачканной соком борщевика Сосновского, возникает воспаление (дерматит), очень схожее по течению с солнечным ожогом.
Проблема еще и в том, что с момента поражения кожи соком борщевика до появления симптомов ожога может пройти несколько часов: в этом и заключается основная опасность, так как после появления симптомов часто бывает поздно промывать пораженные участки кожи.
Если сок борщевика попал на кожу, то нужно скорее промыть пораженный участок и желательно с мылом или даже раствором спирта, причем не растирая сок, а наоборот собрав его в как можно меньшее по площади место и удалив, так же, как при поражении химическими (отравляющими) веществами. «Далее желательно защитить пораженный участок от солнечного света на срок до двух суток, так как в опытах с втиранием сока в кожу, которая потом не подвергалась воздействию солнечного света, поражения не наблюдалось», — рекомендовал эксперт.
Ученый добавил, что хорошую эффективность в борьбе с растением показывают обработки гербицидами сплошного действия. «Глифосаты (из перечня разрешенных препаратов) эффективны при периодических обработках, два-три раза за сезон, так как борщевик хорошо отрастает», — подчеркнул ученый. Можно также скашивать борщевик Сосновского, не давая ему отрастать и размножаться семенами, только делать это придется несколько раз. «Отдельные растения можно уничтожать, выкапывая на глубину не менее 10 см, чтобы они не отрастали из оставшейся корневой части и не давали соцветий», — уточнил Наполов.
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Есть информация о том, что борщевик Сосновского подавляет такое растение, как топинамбур. Однако полностью полагаться на этот метод не стоит, поскольку он лишь снижает численность растения-паразита, к тому же его возделывать затруднительно. В борьбе с борщевиком Сосновского эффективен только комплексный подход с соблюдением мер предосторожности, подчеркнул Наполов.