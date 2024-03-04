NASA запечатлело странное круглое явление из космоса
Дыроколообразные облака появились в небе над Мексиканским заливом.
Дыроколообразные облака появились в небе над Мексиканским заливом.
Спутник NASA Terra получил изображение странно выглядящих облаков. При взгляде на снимок возникает ощущение, что кто-то продырявил небо дыроколом. Однако, как сообщает Sciencealert, этому явлению есть научное объяснение.
Официально такие облака называют кавумовыми. Иногда их также называют дыроколообразными или дырчатыми полосами падения. Они такие большие, что их можно увидеть как из космоса, так и с земли: вспомните небо, полностью покрытое облаками с огромной дырой в какой-то части. Неудивительно, что люди воспринимают их за НЛО или другое необычное явление, которому нет объяснений.
На самом деле, мир бы мог не узнать о дырчатых полосах падения, если бы не человечество. Дыры образуются в тот момент, когда самолеты пролетают через гряды кучевых облаков на среднем уровне, где они состоят из переохлажденных капель. Чем меньше угол, под которым воздушное судно проходит через них, тем больше получается оставшийся после него каверн.
Ранее необычное природное явление было замечено над озером Мичиган.
Анна Морозова