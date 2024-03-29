04:47 (мск), источник: ТАСС

Гидрометцентр спрогнозировал аномальное тепло на большей части европейской России

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Температурный фон на большей части европейской части России в апреле прогнозируется заметно выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«Прогноз на апрель таков, что на большей части территории европейской России температура будет заметно выше нормы. Это касается Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и даже Уральского федеральных округов», — сказал он, отметив, что в Северо-Западном федеральном округе температурный фон будет близок к многолетним значениям.

По словам метеоролога, на севере Урала и Сибири температура воздуха в апреле будет около или чуть ниже нормы, а на Камчатке, в Хабаровском крае и Приморье — выше нормы.

«Превышение осадков по отношению к норме прогнозируется в северных регионах Северо-Западного федерального округа. Это Карелия, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ», — продолжил Вильфанд. Количество осадков выше нормы также ожидается на юге Приволжского федерального округа, на юго-западе Сибирского федерального округа, в Хабаровском крае, центральных районах Красноярского края и на западе Якутии.

Дефицит осадков прогнозируется в Южном федеральном округе, на севере Якутии, на Чукотке, в Забайкалье, Амурской области, сказал Вильфанд, добавив, что в этих районах прогнозируется «раннее развитие пожароопасности».

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