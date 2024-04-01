Когда сажать астры в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

В переводе с греческого и латинского языков название этого цветка означает «звезда». Древние греки считали его растением Афродиты и украшали бутонами алтари богов. Астры заслуженно пользуются популярностью среди садоводов. Они неприхотливы, радуют разнообразием форм и оттенков соцветий. Эти изящные цветы способны украсить любой сад, дачу, клумбу или балкон. Вместе с экспертом разбираемся в тонкостях выращивания астр, а также в том, когда их сажать в 2024 году, чтобы насладиться пышным и ярким цветением с конца лета и до первых заморозков.
Сорта астр и их особенности
Астры начали культивировать с конца XVI века. В мире насчитывается более 200 видов этих цветов, они отличаются друг от друга формой, цветом и размерами лепестков, высотой, сроком цветения, продолжительностью жизни. Можно подобрать сорт, который легко впишется в любой ландшафтный дизайн.
По форме соцветий различают следующие разновидности астр:
- простые — с язычковыми цветками, расположенными в один ряд;
- полумахровые — с язычковыми цветками, расположенными в несколько рядов;
- махровые — с густомахровыми соцветиями различной формы;
- игольчатые — соцветия с узкими лепестками напоминают иголки;
- пионовидные — отличаются пышными махровыми соцветиями;
- хризантемовидные — соцветия похожи на хризантемы.
По высоте растения делятся на следующие группы:
- карликовые (до 20 см) — подходят для выращивания в бордюрной посадке и на каменистых горках;
- среднерослые (20—50 см) — универсальные сорта, которые можно использовать для создания композиций;
- высокорослые (более 50 см) — эффектные цветы, хорошо смотрятся в одиночных посадках. Их нужно подвязывать, чтобы они не сломались от ветра и дождя.
По сроку цветения астры бывают:
- раннецветущие — цветут в июле — августе;
- среднецветущие — цветут в августе — сентябре;
- позднецветущие — цветут в сентябре — октябре.
По окраске астры встречаются белые, розовые, красные, пурпурные, фиолетовые, сиреневые, желтые, оранжевые и др.
По продолжительности жизни астры делятся на однолетние и многолетние, которые, как правило, зацветают на второй год после посева.
Что важно знать о выращивании астр своими руками
Астры не требуют сложного ухода, как синие гортензии или рододендроны, но имеют некоторые особенности. Если вы будете их учитывать, они щедро отблагодарят великолепным цветением.
|Холодостойкая культура
|Цветут астры до первых заморозков, не боятся инея
|Предрасположены к корневым гнилям и поэтому не переносят переувлажнения
|Предпочитают хорошо освещенные, рыхлые, дренированные плодородные участки земли, защищенные от холодных ветров
|Хорошо переносят пересадку, но не любят загущенность посадок
|При высадке на постоянное место расстояние между саженцами делайте 30—50 см в зависимости от сорта. Взрослые астры можно размножать делением куста в теплое время года
|Уход для пышного цветения требуется минимальный
|У многолетних астр отцветшие соцветия лучше удалять — это стимулирует формирование новых бутонов и не задерживает развитие куста. Прищипывать нет необходимости, т. к. многолетники сами формируют куст, а однолетние — несколько цветоносов.
Срезайте цветы рано утром, когда бутоны еще не полностью раскрылись
|Уязвимы перед грибковыми заболеваниями, особенно фузариозом, фитофторозом, мучнистой росой, ржавчиной. Также могут заболеть вирусными инфекциями — мозаичностью листьев, желтухой астр
|Для профилактики болезней соблюдайте схему посадок, агротехнику, регулярно применяйте биопрепараты на основе сенной палочки, триходермы, псевдомонад
|Устойчивы к вредителям, но иногда могут поражаться тлями, паутинным клещом, астровой метелицей, совкой, уховерткой, луговым клопом, трипсами, подсолнечниковой огневкой, пенницей слюнявой, пашенным слизнем
|Дома и в саду отдайте предпочтение биопрепаратам от вредителей на основе авермектинов, Bacillus thuringiensis и энтомопатогенных грибов метаризиума, боверии, пециломицеса и др. От слизней применяйте препараты от моллюсков на основе метальдегида
|Как подготовить астры к зимовке
|Однолетние астры не зимуют вообще. Не все многолетние хорошо зимуют. Сделайте им воздушно-сухое укрытие, как для роз, чтобы было много воздуха и не выдувало ветром, не допускайте вымокания
Как определить сроки посадки астр
Цветы сажают рассадным и безрассадным способом, а также корневищем.
Семена сеют сразу в открытый грунт поздней осенью по мерзлой земле (подзимний посев) или весной. При подзимнем посеве увеличьте норму высева. Учтите: цветение наступит позже. Для южных регионов с зимними оттепелями сеять осенью в открытый грунт рискованно — лучше перенести на февральские теплые дни или на конец апреля — начало мая.
Для более раннего цветения рекомендуется выращивать астры рассадным способом. Посев на рассаду можно производить в конце марта. В это время длина светового дня уже больше 12 часов и продолжает увеличиваться. Следовательно, можно не досвечивать растения на подоконниках, где достаточно солнца.
Если вы живете в холодном климате и хотите посадить позднецветущие астры, сеять нужно будет еще раньше, в феврале — марте и досвечивать, чтобы рассада не вытягивалась. Таким образом вы дадите достаточно времени позднецветущим сортам, чтобы они успели зацвести. Обычно в рассадном периоде астры проводят 1,5—2 месяца до высадки на постоянное место.
Многолетние астры надежнее высаживать корневищем ранней осенью, чем сеять. Так они лучше перезимуют, а весной пойдут ростки. Можно посадить многолетники и ранней весной.
Срок посадки астр зависит от вашего климата, а также от того, в открытом или защищенном грунте вы будете их выращивать. Важно учитывать и время цветения астры, и наличие фитоламп и свободного места дома.
Когда сажать астру в 2024 году по лунному календарю: таблица благоприятных дней
Многие люди при посеве ориентируются на лунный календарь. Эта традиция уходит в древность, когда сельское хозяйство в отсутствие агрономических знаний, эффективных средств защиты растений и минеральных удобрений было намного более рискованным, чем сейчас. Древние философы — Аттий, Зороастр, Вергилий, Плиний Старший давали советы по ведению сельского хозяйства в соответствии с лунным календарем. Впрочем, Плиний Старший в трактате «Естественная история» опирается, помимо лунного календаря, на результаты наблюдений.
Мы подготовили для вас удобную таблицу благоприятных и неблагоприятных дней для посева и посадки рассады астр, с учетом фаз Луны и знаков Зодиака. Считается, что астры имеют отношение к знаку Дева и планете Меркурий.
|Благоприятные дни
|Неблагоприятные дни
|22—25 марта
|26 марта — 8 апреля
|9—21 апреля
|22 апреля — 7 мая
|8—23 мая
|24 апреля — 6 июня
Как правильно сажать семена астр на рассаду
Выращивание астр рассадным способом дает более стабильный результат для всех регионов. Расскажем, как это сделать.
Важно использовать семена астр от надежных производителей со свежим сроком сбора. Всхожесть теряется через два года хранения. Принимайте во внимание свою климатическую зону и особенности сорта. Отдавайте предпочтение районированным сортам. На упаковке указывают срок цветения.
2. Готовим семена к посеву
Для обеззараживания семян замочите их в растворах биопрепаратов на основе триходермы, сенной палочки или псевдомонад в течение 2—3 часов. Можно полить грунт или замочить семена, но лучше сделать и то и другое. Также можно использовать ЭМ-препараты.
Астры можно посеять в одну плошку высотой 10—15 см, в торфяные таблетки или в ячейки по 1—2 штуки. Семена достаточно крупные, и сделать это будет несложно. В емкостях должны быть дренажные отверстия, на дно уложите слой керамзита или другого дренажа. В мелких ячейках дренаж не нужен.
Используйте специальный грунт для рассады или приготовьте почвосмесь из торфа, крупнозернистого песка, перлита или другого разрыхлителя, добавьте чуть-чуть биогумуса или ферментированного компоста. Биогумус или компост в горшочке обеспечит запас питательных веществ, достаточный для рассадного периода, и вам не придется каждые 7—10 дней поливать бедный питательными веществами торфяной грунт раствором минеральных удобрений. Важно знать меру и не перекормить рассаду, чтобы не получить ленивые корни, а также чтобы почва не стала слишком влагоемкой и тяжелой — это вредно для корней. Сделать почвосмесь воздушной и влагоемкой помогут разрыхлители: перлит, вермикулит, цеолит, диатомит, пеностекло, кокосовое волокно. Протравливать марганцовкой, прокаливать в духовке для обеззараживания грунт не нужно, ведь таким образом погибнет и полезная микрофлора, а после остывания он быстро заселится патогенами. В горшочек для рассады не стоит добавлять термически обработанный гранулированный и тем более свежий навоз, чтобы не спровоцировать фузариоз.
Сделайте борозды в грунте глубиной 1 см и слегка уплотните, чтобы семена при поливе не затянуло вглубь. Разложите семена астр и присыпьте грунтом. Их нужно сеять без заглубления. Полейте водой, можно добавить в нее микробиологическое противогрибковое средство. Накройте емкости пленкой, сделайте 2—3 отверстия для вентиляции и поставьте в теплое светлое место при температуре +20…+25 °C. Следите, чтобы почва не пересыхала. Всходы проклевываются через 5—10 дней. После их появления постепенно приучите растения к сухому воздуху квартиры, все больше приоткрывая пленку над поверхностью плошки или другой емкости.
Как только показались ростки, нужно перенести емкость на светлый подоконник или под фитолампы. Оптимальная температура для выращивания — +16…+20 °C. При высокой температуре и плохом освещении рассада вытянется и может полечь.
Рассаду астр нужно регулярно поливать. Для профилактики болезней и вредителей периодически вносите биопрепараты на основе живых микроорганизмов. Они не только защищают ростки, но и обладают умеренным ростостимулирующим эффектом. Синтетические стимуляторы роста при передозировке дадут обратный эффект, как гербицид.
Обычно пикируют, когда появились 2—3 настоящих листка, но лучше в стадии 3—4 листочков. Рассадите астры в отдельные горшочки, пластиковые стаканчики или ячейки кассет. После пикировки обильно полейте рассаду чистой водой без хлора.
До высадки на постоянное место рассада астр не нуждается в подкормках: достаточно регулярно умеренно поливать ее водой. Когда появятся пять настоящих листочков, нужно начинать закаливание, постепенно приучая растение к новым условиям. За две недели до пересадки выносите астры на улицу или в теплицу: сначала на 1—2 часа, затем на несколько, постепенно увеличивая время пребывания на постоянном месте до 12 часов, а потом и на сутки.
Когда высаживать рассаду астр в Подмосковье и других регионах
Приводим таблицу оптимальных сроков высадки в открытый грунт для разных регионов России.
|Регион
|Время высаживания
|Центральная Россия
|конец мая — начало июня
|Урал и Сибирь
|конец мая — начало июня
|Южные регионы
|конец апреля — конец мая
|Северные регионы
|вторая половина июня
Как правильно высаживать рассаду астр
Переносить рассаду в открытый грунт можно, когда минуют возвратные заморозки и установится теплая погода. Готовая к высадке рассада имеет 6—8 настоящих листьев.
1. Подготовьте участок: желательно за несколько дней внести биофунгициды для обеззараживания почвы.
2. Сделайте лунки на расстоянии 30—50 см друг от друга в зависимости от сорта. На дно посадочной ямки положите удобрения (компост, биогумус, перегной). Сверху немного посыпьте землей.
3. Аккуратно извлеките рассаду из горшочков и посадите в лунки. Корневую шейку астр нельзя заглублять.
4. Засыпьте почвой, полейте и замульчируйте вокруг растений. Если вы заранее не обработали грунт биофунгицидами, можно полить ими сейчас.
5. Первые две недели после высадки рассаду нужно притенять, чтобы солнечные лучи не обожгли листья. Для этого используйте сетку.
6. Пропалывайте и аккуратно рыхлите землю или замульчируйте слоем органики не меньше 5—10 см. Это нужно, чтобы почва не покрывалась коркой и сорные растения не заглушили нежную рассаду. Вовремя удаляйте больные астры, чтобы они не заразили остальные.
Астры можно вырастить в теплице. Туда высаживают рассаду на 2—3 недели раньше, чем в открытый грунт. Лучше выбрать однолетние астры — многолетние будут разрастаться и занимать место на грядке. Главное, чтобы при такой посадке овощи не затеняли цветы.
Полезные советы по выращиванию астр от агронома
Рекомендации от Юлии Цыб, агронома, блогера, автора YouTube-канала «Дачный агроном».
1. В течение лета регулярно поливайте цветы, ведь все растения питаются водными растворами. Во время бутонизации сделайте калийно-фосфорную подкормку. Используйте комплексные удобрения с гуматами и хелатами микроэлементов под корень или по листу для наилучшей усвояемости.
2. Можно делать баковые смеси для опрыскивания из препаратов сенной палочки, битоксибациллина, лепидоцида, фитоверма, гуматов, хелатов, в этом случае снижайте дозировки каждого компонента на 30%. Так вы решите сразу несколько задач: защитите растения от болезней и вредителей и подкормите их гуматами и микроэлементами.
3. Будьте очень осторожны с химическими пестицидами, чтобы не отравиться. У них повышенный класс опасности для человека, они могут вызвать серьезные заболевания. Надевайте защитный костюм и выдерживайте необходимый срок для ручных работ, указанный производителем на упаковке. Шляпа, медицинская маска и оптические очки не помогут во время опрыскивания. Вообще эти препараты предназначены для сельского хозяйства, а не для приусадебных участков. После обработки ядохимикатами поля на нем нет людей в течение 21 дня, что невозможно в условиях дачи или дома.
4. Не опрыскивайте средствами от насекомых-вредителей во время цветения, чтобы не уничтожить опылителей: бабочек, пчел, ос, шмелей.
Соблюдая эти рекомендации, вы вырастите здоровые и красивые астры, которые станут украшением вашего участка и подарят сказочное настроение в пасмурные осенние дни.
Мы собрали самые популярные вопросы о выращивании астр и ответили на них вместе с экспертом — агрономом Юлией Цыб.
На каком расстоянии друг от друга сажать астры?
На постоянном месте астры лучше высаживать на расстоянии 30—50 см в зависимости от сорта.
Можно ли прищипывать астры?
Прищипывать эти цветы нет необходимости, т. к. многолетники сами формируют куст, а однолетние — несколько цветоносов.
Увядшие соцветия необходимо обрезать для новой волны цветения. После первых заморозков и окончания цветения можно обрезать многолетние средне- и высокорослые астры на высоте 10 см над землей на зиму. Весной многолетникам нужно удалить засохшие веточки.
Эксперт: Юлия Цыб, агроном, блогер, автор YouTube-канала «Дачный агроном»