Видео с разрушенными домами после землетрясения на Тайване появилось в Сети
Последствия двух мощных землетрясений опубликовали местные жители. На кадрах видно, как некоторые здания наклонились, но не упали и не развалились.
Последствия двух мощных землетрясений опубликовали местные жители. На кадрах видно, как некоторые здания наклонились, но не упали и не развалились.
Во многих домах на пол упала мебель, книги, посуда. На видеозаписях демонстрируются моменты непосредственно во время землетрясения.
Землетрясение произошло в 07:58 по пекинскому времени (02:58 мск) и ощущалось на всей территории Тайваня. По данным местных сейсмологов, эпицентр стихии находился в Тихом океане в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км.
Ранее американская компания по разработке космических технологий Maxar опубликовала спутниковые снимки разрушений после масштабного землетрясения в Турции. На кадрах видны повреждения взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хатая, руины домов в Антакье (Хатай) и развалины зернохранилищ в Кырыкхане и Нурдагы.