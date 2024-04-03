04:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Видео с разрушенными домами после землетрясения на Тайване появилось в Сети

Последствия двух мощных землетрясений опубликовали местные жители. На кадрах видно, как некоторые здания наклонились, но не упали и не развалились.

https://vk.com/video-26493942_456345995

Во многих домах на пол упала мебель, книги, посуда. На видеозаписях демонстрируются моменты непосредственно во время землетрясения.

Землетрясение произошло в 07:58 по пекинскому времени (02:58 мск) и ощущалось на всей территории Тайваня. По данным местных сейсмологов, эпицентр стихии находился в Тихом океане в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км.

Ранее американская компания по разработке космических технологий Maxar опубликовала спутниковые снимки разрушений после масштабного землетрясения в Турции. На кадрах видны повреждения взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хатая, руины домов в Антакье (Хатай) и развалины зернохранилищ в Кырыкхане и Нурдагы.

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