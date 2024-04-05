Когда сажать алиссум в 2024 году: список благоприятных дней по лунному календарю

Благодаря продолжительному цветению и неприхотливости он подойдет для модного сейчас малоуходного сада. В этой статье мы расскажем о разновидностях алиссума, чем он отличается от лобулярии, когда и где его сажать в 2024 году. А также дадим полезные советы по уходу, чтобы вы могли вырастить красивый благоухающий ковер на клумбе или облако цветов в контейнере и подвесном кашпо.
Это представитель семейства капустных, или крестоцветных. Его часто путают с близкой родственницей — лобулярией приморской. Раньше они принадлежали к одному роду, но затем их разделили. У бурачка лепестки желтые или палевые, а у лобулярии — белые, розовые и сиреневые. Некоторые производители по-прежнему пишут на упаковке семян лобулярии «алиссум».
В мире насчитывают около 160 видов этого растения. Как правило, оно высотой 15—40 см, но встречаются крошечные формы до 10 см и высокорослые полукустарниковые до 80 см. В России продают почвопокровные сорта алиссума и лобулярии, которую еще называют морским алиссумом. Бывают однолетние и многолетние сорта. Многие виды цветут с конца весны — начала лета до первых заморозков.
Парфюмеры изготавливают из соцветий пустынного алиссума жидкую субстанцию, называемую органическим абсолютом. Она обладает нежным цветочно-медово-мятным ароматом, ею пользуются как масляными духами.
Что важно знать о выращивании алиссума своими руками
|Алиссум предпочитает солнечные места и некислую рыхлую плодородную почву без застоя влаги
|Если земля на участке тяжелая, на дно посадочной лунки положите дренаж из гальки, чтобы корни алиссума не сгнили
|Размножается семенами, в том числе самосевом, а многолетний — еще делением куста и черенками
|Делить куст надо в апреле, до начала цветения, чтобы растение прижилось на новом месте. Черенковать лучше летом или осенью
|Семена многолетних сортов можно сеять под зиму, а на юге России — в февральские оттепели
|Таким способом семена пройдут естественную стратификацию, и весной вы получите более крепкие всходы
|Алиссум непритязателен в уходе, переносит засуху, жару, холод и ветер, заглушает сорняки своими стелющимися по земле побегами
|В течение сезона удобряйте растение. Не перекормите азотом, из-за которого алиссум плохо цветет. Его можно вносить только до середины лета
|Что делать для пышного и длительного цветения
|Бурачок нужно регулярно поливать, иначе он быстро отцветет Увядшие соцветия обязательно срезайте для стимуляции новой волны цветения. Многолетники после первых заморозков обрежьте на треть для лучшего образования цветочных почек на следующий год
|Алиссум устойчив ко многим болезням, но может поражаться серой гнилью, мучнистой росой, фузариозом
|Сажайте на расстоянии 20—30 см в дренированную почву без застоя влаги, регулярно обрабатывайте растения микробиологическими противогрибковыми средствами на основе сенной палочки, триходермы, псевдомонад
|Цветок могут атаковать крестоцветная блошка, капустная белянка, репная белянка, моль
|Для защиты от вредителей опрыскивайте растение биоинсектицидами на основе авермектинов, Bacillus thuringiensis var. kurstaki
|Подготовка к зимовке
|Многолетний алиссум в России нужно укрыть на зиму. Без укрытия он погибает при морозе свыше –15 °C, или если зима бесснежная, с иссушающими почву ветрами. Для этой цели подойдет органика: листья, сено, солома. Весной, после схода снега, уберите мульчу с центра куста, чтобы молодым всходам было проще пробиться и они не выпревали
Цветы в контейнерах можно легко переставлять местами, формируя разные композиции, в отличие от стационарных цветочных клумб. Алиссум и лобулярия морская великолепно смотрятся в вазонах и подвесных кашпо. Ампельные формы красиво свисают благоухающим каскадом или пенистым облаком.
Чтобы почвосмесь для горшков была влагоемкой, добавьте в нее компост, биогумус, сапропель, гидрогель, вермикулит, цеолит и т. д. Грунт должен быть питательным, ведь его объем ограничен, а цвести алиссум будет долго.
Алиссум прекрасно растет в альпийских горках и рокариях. В последние годы эти ландшафтные композиции уже неактуальны. Сейчас больше принято выращивать цветы в миксбордерах и бордюрах вдоль стен, заборов, тропинок.
Бурачок лучше сажать на переднем плане так, чтобы более высокорослые цветы его не затеняли, иначе он будет хуже цвести. Если участок имеет наклон, можно сделать подпорные стенки, ступени и посадить душистый цветок там.
Как выбрать семена алиссума
Рассказываем, как сделать оптимальный выбор при покупке семян. Для надежных всходов приобретайте свежие семена известных фирм, так как старые могут не взойти. Семена алиссума сохраняют всхожесть три года. На пакетиках производители указывают основные характеристики растения:
- высота;
- цвет лепестков;
- продолжительность цветения;
- аромат;
- срок жизни: однолетний или многолетний;
- климатическая зона, подходящая для культивирования.
Таблица благоприятных дней для посадки семян алиссума на рассаду
Традиция сеять растения и высаживать рассаду в строго определенные дни по лунному календарю насчитывает много веков. Древние люди понимали, что лучше сеять весной, когда земля «тепла и влажна» (2).
Современные агрономы рекомендуют дождаться времени, когда заморозки уже позади, а почва прогрелась до температуры +10 °C. Выращивание рассады дает более стабильный результат и более раннее цветение на 1—1,5 месяца, но требует больше усилий.
Составили таблицу благоприятных месяцев и дней по лунному календарю для посадки семян алиссума на рассаду.
|Месяц
|Дни
|Март
|25—31 марта
|Апрель
|1—6 апреля
|Май
|24 апреля — 8 мая
Алиссум зацветает через 6—8 недель после всходов. В России сеять его на рассаду лучше всего с середины марта по начало апреля, а при досвечивании и в южных регионах страны — с конца февраля. Многолетние сорта нуждаются в более длительном периоде развития, поэтому их надо сеять еще раньше.
Таблица благоприятных дней для посадки алиссума в теплицу или в открытый грунт
Агрономы рекомендуют высаживать рассаду в теплицу или открытый грунт в сроки, указанные в таблице внизу. Также вы можете ориентироваться на работу городских служб в парках и цветниках, чтобы понять, что пришло время пересаживать растение в открытый грунт.
|Регион
|Сроки высадки в теплицу
|Сроки высадки в открытый грунт
|Центральная Россия
|25 апреля — 5 мая
|10 — 20 мая
|Урал
|10 — 20 мая
|20 мая — 5 июня
|Сибирь
|15 — 25 мая
|1 — 10 июня
|Северные регионы
|1 — 10 мая
|15 — 25 мая
|Южные регионы
|10 — 20 апреля
|25 апреля — 5 мая
По лунному календарю благоприятные дни высадки рассады в теплицу или грунт такие.
|Месяц
|Дни
|Апрель
|10 — 22 апреля
|Май
|9 — 21 мая
Как правильно сажать семена алиссума на рассаду
Уход за рассадой занимает время, но оно того стоит: подросший алиссум быстрее приживается в грунте и зацветает. Вот инструкция, как посадить семена дома.
Как подготовить семена к посеву
Алиссум — мелкосемянная культура, ее не надо предварительно замачивать, иначе семена слипнутся. Придется их потом просушивать.
Достаточно предварительно пролить противогрибковыми биопрепаратами почву и разложить сухие семена по влажному субстрату, а затем сбрызнуть пульверизатором, чтобы увлажнить и при этом не заглубить с поливом.
В каких емкостях выращивать рассаду
Для выращивания пригодятся плошки высотой 5—8 см, маленькие кассеты и горшочки для рассады с отверстиями внизу. На дно емкости положите дренаж из мелкого керамзита или пеностекла для отвода лишней влаги. Если вы сеете в торфяные таблетки, то хранить их надо в мини-теплице, чтобы они не пересыхали.
Какую почву выбрать для посадки семян
Для посева мелких семян лучше всего подойдут торфяные таблетки. Можно купить готовый грунт для рассады или для цветов с показателем pH 5,5—6,5. Дополнительно раскислять такой не надо. Если у вас готовый грунт с разрыхлителем перлитом, то просейте 2—3 см верхнего слоя в посадочной емкости, потому что для крошечных всходов он может оказаться слишком крупным. Не насыпайте почвосмесь до краев, оставьте 2 см для удобства полива. Так сеянцы не будут соприкасаться с пленкой.
Во время посева отступите от края посадочной емкости минимум 1 см. Когда грунт отстанет от стенки, в образовавшуюся щель не должны попасть семена вместе с поливом. Влажной зубочисткой разложите семена алиссума по поверхности увлажненной почвы или по торфотаблеткам, не присыпая их сверху.
Если сеете в одну плошку, оставляйте расстояние друг от друга примерно 5 см, чтобы было легче пикировать крошечные сеянцы. Вместо влажной зубочистки можно пользоваться мини-сеялкой. Сбрызните пульверизатором разложенные по поверхности влажного грунта семена, накройте сверху пленкой, сделав зубочисткой несколько отверстий для вентиляции, уберите на самый светлый подоконник или под фитолампу.
Большинство мелкосемянных растений прорастают на свету, их не надо заделывать в почву. Первые всходы появляются через 5—14 дней при комнатной температуре. Конденсат не должен скапливаться на пленке, ведь капли воды могут придавить всходы мелкосемянных культур. К тому же в жидкости будут развиваться грибковые инфекции.
Где хранить рассаду алиссума
Ростки бурачка хорошо растут под яркими рассеянным светом. Оптимальная температура воздуха — +15…+20 °C. При более высокой температуре и недостаточном освещении растения вытягиваются и могут полечь. В апреле подоконники довольно светлые и прохладные. Если же они слишком холодные, то под горшочки с растениями можно поставить лоток из-под яиц для теплоизоляции.
Хорошо зарекомендовал себя при выращивании растений на подоконнике светоотражающий экран. Его можно сделать своими руками, обклеив крышку от картонной коробки пищевой фольгой со всех сторон и поставив ее позади горшочков или мини-теплицы напротив окна, чтобы рассада не тянулась в сторону света, а росла вертикально. Так создается препятствие для проникновения теплого воздуха от батареи. Следовательно, растения находятся в более влажной и прохладной среде, а это положительно влияет на их рост.
Как ухаживать за рассадой
Постепенно приучайте алиссум к сухому воздуху жилого помещения. Для этого снимайте пленку с емкости и оставляйте проветриваться на все более длительное время, не допускайте сквозняка. Регулярно увлажняйте фильтрованной или отстоянной водой комнатной температуры. Крохотные растения поливайте шприцем. Не забывайте опрыскивать биопрепаратами на основе полезных бактерий и грибов для профилактики болезней и вредителей.
Когда нужно пикировать рассаду
Обычно пикируют (пересаживают из общей емкости в отдельный горшок), когда есть 1—2 настоящих листочка. Цветочки рассаживают по маленьким горшочкам, кассетам, пластиковым стаканчикам объемом 100—200 мл. Удобно пользоваться горшочками с самовыдвигающимся дном объемом 100 мл, они меньше травмируют корневую систему при пересадке. У них есть дренажные отверстия. На дно вашей емкости положите дренаж, пересадите алиссум и полейте водой комнатной температуры без хлора.
Если вы посеяли в торфяные таблетки, перенесите их в емкости с грунтом и засыпьте края торфотаблеток, затем полейте. Примерно через месяц после пикировки бурачок можно пересадить методом перевалки, то есть с земляным комом, в емкость объемом 500 мл. Она тоже должна иметь отверстия на дне и дренаж.
Как правильно высаживать рассаду алиссума
Обычно растение проводит в рассадном периоде 50—60 дней. За 2 недели до пересадки в теплицу или в открытый грунт начинают закаливание рассады, вынося горшочки с ней на постоянное место сначала на 1—2 часа и более, затем на 12 часов и сутки. Если вы не успели вовремя посеять алиссум, можете купить рассаду.
В неотапливаемую теплицу можно высаживать растения на две недели раньше, чем в открытый грунт. В защищенном от холода и ветра пространстве алиссум дольше порадует цветением.
- Выкопайте в земле лунки глубиной чуть больше, чем корневая система с земляным комом, на дно положите биогумус, компост или сапропель, пролонгированное минеральное удобрение;
- сверху слегка присыпьте удобрения землей;
- аккуратно извлеките из емкости растение, поставьте его в ямку, засыпьте сверху грунтом, корневую шейку не заглубляйте;
- полейте водой с добавлением биопрепаратов для обеззараживания почвы.
Алиссум сажают в открытый грунт, когда миновала угроза возвратных заморозков, а почва прогрелась до +10 °C. Порядок действий такой же, как в предыдущем разделе. Первые две недели притеняйте растения, чтобы они постепенно адаптировались к солнечным лучам.
Особенности посева алиссума в открытый грунт
При резких перепадах дневных и ночных температур помогут спанбондовые парники с дугами. Также можно накрыть посадки прозрачной пластиковой крышкой от торта, 3-литровой стеклянной банкой или 5-литровой баклажкой с отрезанным горлышком (последние емкости нужно слегка вкопать в грунт), а сверху положите камень или другой грузик, чтобы укрытие не сдуло ветром. Еще они будут слегка притенять только что пересаженное растение. Для более сильного притенения хорошо подойдет затеняющая сетка.
Следите, чтобы на стенках не скапливался конденсат, в котором будут размножаться возбудители болезней. Также контролируйте растения, чтобы они не замокли и не сопрели. Листья не должны соприкасаться со стенками. Накрывать алиссум можно только на ночь.
Полезные советы по выращиванию алиссума
О важных нюансах выращивания бурачка рассказывает Юлия Цыб, агроном, блогер, автор YouTube-канала «Дачный агроном».
- Алиссум — медонос, привлекающий пчел, ос, шмелей. Лучше не сажать его на лужайке, по которой будут ходить босиком люди, чтобы избежать укусов этих насекомых. По этой же причине не рекомендуем выращивать на балконе, рядом с открытым окном, чтобы любопытная пчела или оса не залетела в дом.
- Медоносы на огороде привлекают полезных насекомых и маскируют запах овощей. Посадите алиссум рядом с любыми огородными растениями, например в торце грядок и вдоль тропинок. Это улучшит опыление, а заодно дезориентирует вредителей, которые ползут или летят на запах. Следите, чтобы овощи не затеняли почвопокровник (травянистые низкорослые многолетние растения).
- Для пышного и продолжительного цветения регулярно поливайте алиссум. Раз в две недели подкармливайте комплексным удобрением с гуматами и микроэлементами в хелатной форме под корень или по листу.
Отвечаем на популярные вопросы.
Можно ли алиссум сажать в горшок?
Он хорошо растет в горшечной культуре и великолепно цветет, превращаясь в ароматный каскад или облако.
Как долго всходят семена алиссума?
При благоприятных условиях (температуре +18…+22 °C) качественные семена алиссума могут взойти за пять дней, в не очень комфортной среде или, если семена старые, — за две недели.
Летом и ранней осенью обрезку отцветших цветоносов производят для стимуляции новой волны цветения. Весной многолетники нуждаются в санитарной обрезке, чтобы перезимовавшие на старых листьях возбудители болезней и личинки вредителей не заразили молодые.
Эксперт: Юлия Цыб, агроном, блогер, автор YouTube-канала «Дачный агроном»