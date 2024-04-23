Европа пережила самый жаркий год в истории
В 2023 году общая температура в Европе была на 1 градус Цельсия выше нормы.
В 2023 году общая температура в Европе была на 1 градус Цельсия выше нормы.
Программа ЕС по изменению климата показала, что в 2023 году Европа столкнулась с аномальной жарой. Температура на континенте была выше средних показателей за 11 месяцев года, включая самый теплый за всю историю наблюдений сентябрь. Об этом пишет Daily Mail.
В 2023 году было зафиксировано рекордное количество дней с «экстремальным тепловым стрессом». Эксперты заявили, что в Европе температура повышается примерно вдвое быстрее среднемировых темпов, вызывая лесные пожары, засухи и более экстремальные погодные явления.
В глобальном масштабе 2023 год уже был назван годом, когда на Земле произошли особенно сильные климатические катастрофы, включая сильнейшие наводнения, лесные пожары, смертоносные волны жары, засухи. Все это произошло в основном из-за выбросов парниковых газов. Катаклизмы были более заметны в Европе. Помимо возгорания лесов, также континент пережил одно из самых влажных лет.
Самыми теплыми годами в Европе считаются 2020 и 2023 года. В них средняя температура приземного воздуха (воздух, находящийся на высоте около двух метров) была на 1 градус по Цельсию выше, чем в среднем в период с 1991 по 2020 год.
Наблюдалось также потепление поверхности океанов и сокращение среднего количества снежных дней, что влияет на горнолыжные сезоны.
Специалисты призывают власти к переходу на экологически чистые источники энергии, которые не используют ископаемое топливо. Ученые говорят, что стоимость действий в области изменения климата высока, «но цена бездействия намного выше».
Ранее эксперты сообщили, что март 2024 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.
Анна Морозова