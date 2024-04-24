17:11 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Сезон ураганов 2024 года может быть особенно активным

Явление Ла-Нинья создает идеальные условия для усиления штормов.

Источник: NASA

Через два с половиной месяца в Атлантике должен начаться сезон ураганов, а через шесть месяцев — достичь своего обычно пика. Хотя делать какие-либо прогнозы еще рано, эксперты заявили, что штормы могут быть особенно сильными.

Повышение температуры поверхности моря и развитие Ла-Нинья в Тихом океане могут создать «идеальный шторм» — подходящие для крупных ураганов условия.

Как формируются ураганы

Любой циклон образуется вследствие сочетания теплых температур океана и отсутствия сдвига ветра — изменение его направления и скорости.

Алекс Дасильва, ведущий специалист по прогнозированию ураганов, говорит, что штормам «нравится, когда их облачные структуры поднимаются прямо в атмосферу». При сильном сдвиге ветра потоки сбивают облака, тем самым ослабляя циклон.

Также для усиления ураганов температура поверхности морей и океанов должна составлять 26 градусов Цельсия и выше. Теплый воздух поднимается вверх, создает систему низкого давления под циклоном, в которую устремляется еще больше прогретых воздушных масс, что позволяет явлению наращивать мощь.

Рекордно теплые воды усиливают ураганы

Официально сезон штормов начинается 1 июня и длится до ноября, достигая своего пика с августа по октябрь.

Одна из причин, по которой некоторые синоптики ожидают сильные ураганы, заключается в том, что температура Атлантического океана уже достигла рекордно высокого уровня, превысив норму на 1,2 градуса.

Если воды продолжат нагреваться такими темпами, у ураганов будет больше «топлива», чтобы усилиться.

Как Ла-Нинья влияет на ураганы

Из-за известного феномена Эль-Ниньо температура поверхности моря в восточной части Тихого океана повышается, что влияет на траекторию тихоокеанского струйного течения. Также Эль-Ниньо снижает вероятность образования атлантических ураганов, поскольку усиливает сдвиг ветра.

Ла-Нинья действует иначе. Феномен уменьшает сдвиг ветра, способствуя усилению ураганов.

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Дасильва отмечает, что пока что сложно сказать, к каким последствиям приведет усиление ураганов. Однако он подчеркнул, что штормы затронут районы вокруг Карибского бассейна и Мексиканского залива, поэтому местным жителям стоит подготовиться к тайфунам.

Ранее климатологи предложили ввести шестую категорию оценки ураганов, так как существующей шкалы для них уже недостаточно.

Анна Морозова

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